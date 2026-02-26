Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Voždovac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom za maloletnike, podneće krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv jednog sedamnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo.

On se sumnjiči da je 7. februara u jednoj radnji u Ulici generala Štefanika, uz pretnju nožem od radnica zatražio da otvore kasu, a kad su one pobegle u drugu prostoriju, on je uzeo kutiju sa dobrovoljno sakupljenim novcem i pobegao.

Ne propustiteHronikaNOŽEM NASRNUO NA RADNIKA I POKUŠAO PLJAČKU: Uhapšen muškarac sa Čukarice zbog dva razbojništva u pokušaju
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.56_80c80212.jpg
HronikaMASKIRANI RAZBOJNICI MU UPALI U KUĆU, VEZALI GA I ZVERSKI MUČILI DOK NIJE OTKRIO GDE KRIJE NOVAC! Detalji horora u okolini Beograda, čovek prošao kroz agoniju!
whatsapp-image-20220118-at-1.09.11-pm-1.jpg
HronikaRAZBOJNIŠTVO U ČAČKU Upali u kuću i pretukli mladića, policija zatekla stravičnu scenu
shutterstock_1857590638.jpg
HronikaPOGLEDAJTE KAKO JE POLICIJA UHAPSILA NAPADAČA NA TAKSISTU: Dovezo ga iz Beograda u Novi Sad, pa ulsedila krvava drama, bio u bekstvu 5 dana! (video)
hapšenje Novi Sad