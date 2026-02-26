Sedamnaestogodišnjak osumnjičen da je u Ulici generala Štefanika pretio zaposlenima, tražio da otvore kasu, a potom zgrabio kutiju sa dobrovoljnim prilozima i dao se u bekstvo
MUP
TINEJDŽER (17) PRETIO NOŽEM RADNICIMA, PA UKRAO KUTIJU ZA HUMANITARNU POMOĆ! Krivična prijava maloletnom razbojniku zbog užasa na Voždovcu
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Voždovac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom za maloletnike, podneće krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv jednog sedamnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo.
On se sumnjiči da je 7. februara u jednoj radnji u Ulici generala Štefanika, uz pretnju nožem od radnica zatražio da otvore kasu, a kad su one pobegle u drugu prostoriju, on je uzeo kutiju sa dobrovoljno sakupljenim novcem i pobegao.
