NOVI DETALJI KRVAVE DRAME U NIŠU! DRUGOVI SE POSVAĐALI NA ZABAVI, PA SEVNUO NOŽ: Ranjeni muškarac (37) odmah operisan, ima povrede trbuha!
Muškarac koji je ubo nožem svog druga (37) noćas u jednom stanu u Ulici Stojana Novakovića u Nišu, identifikovan je i nije u bekstvu kako su to pojedini mediji preneli.
Kako nam je rečeno u policiji, postupak radi utvrđivanja svih okolnosti je u toku.
Za sada je poznato da je grupa ljudi sedela u jednom stanu, a potom je došlo do svađe. Tada je "sevnuo" i nož.
- Nama je javljeno noćas da je došlo do rasprave dvojice muškaraca gde je jedan, tridesetsedmogodišnji muškarac, dobio ubodnu ranu. Prevezen je odmah u Klinički centar. Obavešteno je javno tužilaštvo i preduzimaju se mere i radnje po tom slučaju - rečeno nam je u policiji.
Za sada nije poznato oko čega su se ta dvojica posvađala da bi jedan od njih potegao nož.
- Grupa ljudi sedela je u stanu na nekoj zabavi. Oni se međusobno poznaju. Moguće da je svemu kumovao alkohol - kaže izvor.
Iz Univerzitetsko kčiničkog centra nam je rečno da muškarac (37) ima ubodne rane u predelu trbuha bez ostećenja organa.
- Odmah je operisan. Trenutno je stabilan i svestan - saopštavaju iz Univerzitetsko kliničkog centra u Nišu.