Muškarac koji je ubo nožem svog druga (37) noćas u jednom stanu u Ulici Stojana Novakovića u Nišu, identifikovan je i nije u bekstvu kako su to pojedini mediji preneli.

Kako nam je rečeno u policiji, postupak radi utvrđivanja svih okolnosti je u toku.

Za sada je poznato da je grupa ljudi sedela u jednom stanu, a potom je došlo do svađe. Tada je "sevnuo" i nož.

- Nama je javljeno noćas da je došlo do rasprave dvojice muškaraca gde je jedan, tridesetsedmogodišnji muškarac, dobio ubodnu ranu. Prevezen je odmah u Klinički centar. Obavešteno je javno tužilaštvo i preduzimaju se mere i radnje po tom slučaju - rečeno nam je u policiji.

Za sada nije poznato oko čega su se ta dvojica posvađala da bi jedan od njih potegao nož.

- Grupa ljudi sedela je u stanu na nekoj zabavi. Oni se međusobno poznaju. Moguće da je svemu kumovao alkohol - kaže izvor.

Iz Univerzitetsko kčiničkog centra nam je rečno da muškarac (37) ima ubodne rane u predelu trbuha bez ostećenja organa.