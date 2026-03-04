Slušaj vest

Velika drama dogodila se u prodavnici na Bežanijskoj kosi. Prema navodima očevidaca, jedan muškarac izvadio je nož i krenuo ka prisutnim kupcima, izazvavši paniku među ljudima koji su se u tom trenutku zatekli u objektu.

Kupci su, kako navode svedoci, u panici napuštali radnju, dok su pojedini pokušavali da smire situaciju do dolaska nadležnih službi.

Izvadio nož i krenuo na ljude u radnji na Bežanijskoj kosi Izvor: Kurir

Nekoliko interventnih patrola policije je ubrzo stigla na lice mesta i uspelo da obuzda napadača. Nije bilo povređenih, a protiv izgrednika je podneta prekršajna prijava.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaPOLICAJKA KOJA JE POGINULA SA ĆERKOM U SJENICI BILA I PLANINARKA! Oglasili se iz društva potresnom objavom: Ovo je mesto iskušenja i žalosti... (foto)
Edisa Karišik
HronikaUHAPŠENI ZA UBISTVO U BELVILU TRAŽI FRIŽIDER I FAST FUD U ĆELIJI: Početak ponovljenog suđenja odložen zbog likvidiranog "škaljarca"!
dsdsds.jpg
HronikaU STANU U PANČEVU PRONAĐENO SKLADIŠTE DROGE: Muškarac odmah uhapšen, evo koliko će dugo biti iza rešetaka!
1.jpg
HronikaUHAPŠEN SERIJSKI LOPOV U NOVOM SADU: Na meti mu bila OVA vozila, a na kraju je uhvaćen na delu!
IMG_20250705_215430.jpg