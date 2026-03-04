Hronika
DRAMA NA BEŽANIJSKOJ KOSI: Izvadio nož u punoj prodavnici i krenuo na ljude, policija ga obuzdala (VIDEO)
Velika drama dogodila se u prodavnici na Bežanijskoj kosi. Prema navodima očevidaca, jedan muškarac izvadio je nož i krenuo ka prisutnim kupcima, izazvavši paniku među ljudima koji su se u tom trenutku zatekli u objektu.
Kupci su, kako navode svedoci, u panici napuštali radnju, dok su pojedini pokušavali da smire situaciju do dolaska nadležnih službi.
Nekoliko interventnih patrola policije je ubrzo stigla na lice mesta i uspelo da obuzda napadača. Nije bilo povređenih, a protiv izgrednika je podneta prekršajna prijava.
