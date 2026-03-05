Slušaj vest

Preslušavanjem glasovnih i čitanjem tekstulanih poruka na Skaj aplikaciji između okrivljenih danas je u Višem sudu u Podgorici nastavljeno suđenje optuženom Vladanu Radomanu, koji se nalazi u bekstvu, za stvaranje kriminalne organizacije i ostalim optuženim za šverc 509 kilograma kokaina.

Na početku glavnog pretresa advokat Branko Anđelić je predložio, a ostale kolege advokati podržali, da se Skaj dokazni materijal izdvoji kao pravno nevaljan dokaz.

Nakon što su na ekranu prikazane poruke za period od 26. aprila do 4. maja 2020. godine, specijalni tužilac Zoran Vučinić je naveo da je sud kao dokaz proveo poruke između okrivljenih Radomana i Radonjića, koje se odnose na najavu prolaska broda "Budva" sa drogom, kao i na zaplenu droge kokaina.

Tužilac je pojasnio da je ova Skaj komunikacija dobijena od Francuske po zamolnici i dostavljena u formi jednostrane komunikacije, te da su čitljive poruke od Radomana poslate Radonjiću.

Potom su kao dokaz preslušane glasovne poruke između korisnika PIN-a Marko Radonjić i PIN-a "Cicer9". On slikovito opisuje kakav je život na Cetinju, da je dosadno jer kiša pada, da trenira, ali i da je "ovo brdo para".

brod Budva Foto: Uprava policije Crne Gore

Gotovo sve glasovne poruke počinju obraćanjem: "Kumara moj dobri".

"Nemoj me zaje*avat kumara, idem da popijem kafu, lagano. Treniram, evo neđelju dana, sad ću da maknem tijesto i mesine. Idem sa Gordanom na večeru, a posle ću do Zore da joj odnesem. Šifre su ti za slike od jedan do osam, a za poruke od osam do jedan".

"Kako si kume moj dobri. Kumara što radiš? Je li ti se javlja? Pri kraju sam, pa da znaš".

"Evo bez veze, oblačno je, dobri moj kumara".

"Kume moj, kiša je, zahladnjelo, znaš kakva dosada. Bauljam po kući. Sve isto. Šta se radi, kako si ti kumara?", govori Radonjić i potom prelazi na suštinu.

"Ao kume, ovo je brdo para kume."

"Ima li ovđe deset hiljada u ovaj špil, kume".

“Htjeli su mi dati 'kocku' po nabavnoj cijeni”.

“Kume moj, ove glasovne poruke se nekad pošalju, a nekad ne. Hoću kume, paziću se koliko mogu”.

“Oni uđu u kalkulator i onda im se otvori Skaj. Zamisli kako dobra fora kume”.

“Ovo je baš preraslo u ozbiljan rat, baš, baš. Ja kad pođem dolje, pitaću hoće li dati robu. To su baš veliki Srbi, veliki, ali ja ne gledam na to jesu li Crngorci ili Srbi, ali su legende. Baš su dobri”.

“…Iskočio sam napolje da me ne slušaju. Pičim na selo. Evo te Gordana pozdravlja. Kume moj, samo jako”.

“E kume moj dobri, šta mi radiš. Nisam ti uzimao dva-tri dana. Treba da idem dolje u Bar…"

“Kumaraaaa, sad sam od jutranje zore ušao u kuću. Bio sam sa Markom što su ga uhapsili zbog ubistva. Jovo mi je rekao da nije problem, daće mi po 28, imaju prevoz svuda po Evropi, i to je po hiljadu po kilu za prevoz. Pitao sam za cijenu. Oni to imaju u Holandiju i ako mi imao prodaju“.

“Poslaće mi slike da vidim koja je roba. Bolje poruke preko kripte, što je sigurno, sigurno je”.

“Jovo zna da je to za mene. Ti viđi kume, ti znaš da te ja ne učim.”

“Za početak ne moraš puno da zarađuješ. Masja me zvao, baš je izbezumljen. Optužuju ga da je ubio ovoga. Držali su ga četiri-pet sati. Uzeli mu parafinsku rukavicu, poligraf. Rekli su mu da liči da je on ubica”.

“Treba si im reći da je po 30, pa da ja i ti uzmemo po hiljadu, što da ne uzmemo kume. Nadam se da će nam Bog pomoći, kume moj”.

“Viđi, nije mi ga žao, a raspad je. Joco Vujović i ekipa, a diče se tu Cetinjani. Masja kaže cijelu kuću i podrum su mu pretresli. Rekao mu je ovaj najjači tužilac u Više državno tužilaštvo da baš liči na ubicu Gazivode. Bila je opsada u Gipos”.

Andrija Gazivoda Foto: Facebook/Andrija Gazivoda

“No što kume moj, da uzmemo po koju paru kume moj. U pravu si kume moj, zlatna sredina je najbolja. Zamisli kume kada bi se odradilo, ruka-ruci. Ao nama dobro i njima dobro, bruka, bruka. I da se to odradi i da se karika drži. Rezonuješ dobro kume, da smo ispod radara”.

“Da mi slikaju te 100 – 200 kila, za koliko mogu da pošalju za Njemačku. Razmisli kume koliko taj čovjek ima para kad može da uzme 200 kila, a životi se gube zbog 300 kila".

“Ima robe, grom je. Došla je iz Bolivije. Evo vraćam se na Cetinje. Vozim sporo da ne ubijem kakvu babu. Kumara! E moj kumara moj dobri, evo me ispred kuće”.

“Idem dolje da pojedem pržene šnicle, majka mi je ispržila”, kazao je Radonjić.

Preslušane su i audio poruke između Ognjena Ilića i jednog korisnika PIN-a.

“Pala je roba druže, palo je 25 ljudi, ne pitaj me, haos brate. Uh, majko božja. Pratili su brod. Uhapsili su samo Mladena. Samo da mi se brat izvuče. Sve su znali. Pratili su ih svo vrijeme. Uh”.

Optužnicom su obuhvaćeni Boban Sjekloća, Ognjen Ilić, Mladen Radulović, Vuk Mićić-Miranović, Marko Radonjić i Marko Bošković. Kokain je otkriven i zaplenjen 2. maja 2020. godine na brodu "Budva“, u nemačkoj luci Hamburg. Iz Specijalnog državnog tužilaštva sumnjaju da je kriminalnu grupu organizovao Radoman, a da su njeni pripadnici, u 2020. godini, postali ostali osumnjičeni.

"Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, podiglo optužnicu protiv okrivljenih Radomana, Ilića, Radulovića, Boškovića i Mićića-Miranovića da su izvršili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, Sjekloća i Radulović krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, a Ilić i krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Mićiću-Miranoviću na teret se stavlja da je nepoznatoj osobi u Baru, u septembru 2020. godine, nudio na prodaju kilogram kokaina po cijeni od 34.000 evra. Akcija 'Budva' počela je u martu 2020, kada je, prema saznanjima crnogorske policije, dogovoreno da će kokain vredan oko 20 miliona evra biti istovaren u Hamburgu.