Marko Miljković, koji je sa Veljkom Belivukom označen kao organizator kriminalne grupe koja se optužnicom tereti za sedam ubistava, silovanje jednog muškarca na stadionu FK Partizan, kao i otmice i trgovinu drogom i oružjem, sinoć je preko jedne radio stanice koja se sluša u pritvoru primio desetine poruka u kojima su mu optuženi pripadnici ove, ali i drugih kriminalnih grupa čestitali 35. rođendan.

Miljković je, podsetimo, uhapšen 4. februara 2021. i ovo je šesti rođendan koji slavi iza rešetaka.

- Ljubavi moja, srećan rođendan. U svakom mom danu i otkucaju srca si ti. Nedostaješ nam i s ljubavlju te čekamo. Ti si naša snaga - glasila jeporuka pročitana na radio stanici, koju su potpisali Miljkovićeva supruga Tanja i njihova deca. Tanja Miljković, protiv koje se pred Specijalnim sudom takođe vodi postupak, zbog pranja novca zarađenog od kriminala, kako je Kurir pisao, suprugu je rođendan čestitala i preko bilborda postavljenog u blizini zgrade Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici u Beogradu, gde on boravi u pritvoru.

Žena mu poslala poruku preko bilborda Foto: Kurir

Vođi zloglasnog klana rođendan su čestitali i rođeni brat, majka, otac, baba, ali i pripadnici klana koji su i juče sedeli s njim na optuženičkoj klupi, kao i advokati koji ga brane u sudskom postupku.

- Mlađi brate moj, srećan rođendan, da brzo slavimo svi zajedno na nekom lepšem mestu - poželeo mu je Belivuk u jedoj od brojnih čestitki koje je sinoć poslao, uz pesmu Alegro Benda čije reči glase: "I da si gori, da najgori si, ja sam na tvojoj strani. Laž, znam da je laž sve što mi govore, ti samo reci "U redu je sve", biću na tvojoj strani".

Pripadnici kriminalne grupe kojima se sudi zajedno sa njim, a koji su se potpisali kao Teša, Buđa, Brale, Buda poželii su mu da "brzo bude pored porodice", a poruku mu je poslao i Nikola Kačarević, suprug starlete Tamare Đurić kom se sudi kao pripadniku takozvanog vračarskog klana.

Nikola Kačarević i Tamara Đurić Foto: ATAIMAGES

Veliki broj poruka preko iste radio stanice, sinoć je Miljkoviću poslao i Milinko Brašnjović, koji je takođe u pritvoru zbog optužbi da je učestvovao u ubistvu četvorice "škaljaraca" u Grčkoj.

- Mir u duši, snaga u srcu i da što pre budeš sa svojima. Neka ti život bude lagan, srce mirno, a snovi dostižni - samo su neke od čestitki koje su potpisali Milinko Brašnjović i njegova supruga, a Miljkoviću su između ostalog poručili pesmu čije reči glase: "Ako trebam da ukradem, da ubijem i da slažem, ako treba mogu to".

Uz veliki broj poruka od Alekse N., zatim Milija i Petka, Malog Veljka, za koje se naslućuje ko stoji iza njih, stigla je i jedna misteriozna potpisana sa "kum Volf i braća iz Španije".

Milinko Brašnjović i Miljković Foto: Zorana Jevtić, Dado Đilas, Privatna Arhiva

Oni su mu poručili pesmu "Kažu da si opasan" čije reči glase: "S njim su vukovi, njegovi drugovi. Neki žive sad s druge strane zakona. Kažu: neće dugo još, kažu: ne, ne, on je loš, ali ne znaju, ne poznaju ga najbolje, kažu da si opasan, po gradu praviš probleme. I svuda čujem tvoje ime. Kažu da si opasan, ma ko te bolje zna od mene.I dok sam tu, nek' ćute, bolje im je".

Poruku Miljkoviću je poslao i Veljko Emreković, koji je jedan od uhapšenih za ubistvo Nikole Stankovića Pivceta. Emreković je, podsetimo, uhapšen u decembru 2024. posle jurnjave i pucnjave u Beogradu. On se sumnjiči da je jedan od egzekutora koji su upali u spavaću sobu Stankovića i likvidirali ga dok je spavao pored trudne verenice.

- Interesantno je da je voditelj programa, koji čita poruke, u nekoliko navrata naglasio da "skraćenice i delovi poruka ne dolaze u obzir da se čitaju". Ovo nije prvi put da pripadnici kriminalnih klanova jedni drugi šalju poruke preko radija, koji slušaju zatvorenici i pritvorenici, ali i rijaliti programa i čitulja u novinama, koje koriste kao kanal komunikacije - podseća sagovornik Kurira.

Sagovornik Kurira objašnjava da slanje poruka preko radija nije zabranjeno.