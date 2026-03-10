Slušaj vest

Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici predalo optužnicu protiv Milića zbog sumnje da je učinio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, prenose "Vijesti".

Boban Milić je u bekstvu, a na predlog Specijalnog državnog tužilaštva, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici je doneo odluku da mu se odredi pritvor i naredio da se za njim raspiše poternica.

Foto: Printscreen, Printscreen/Facebook

On se povezuje sa ubistvima Adisa Spahića i "škaljarca" Damira Hodžića, kao i sa otmicom i ubistvom Mileta Radulovića, zvanog Kapetan, od strane kriminalne organizacije čiji je Milić pripadnik, u drugoj polovini 2020. godine, na teritoriji opštine Danilovgrad.

Podsetimo, crnogorsko tužilaštvo je za ubistava Adisa Spahića, Damira Hodžića i Mileta Radulovića Kpetana ranije podiglo optužnicu protiv pripadnika kavačkog klana i njihovih saradnika. Prema optužnici Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, kao organizator i učesnici navode se vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, Veljko Belivuk, Marko Miljković, Milan Vujotić, Radoje Živković i Dragan Knežević.

Veljko Belivuk Marko Miljković Foto: Kurir/Privatna Arhiva

U nekim fazama istrage pominju se i drugi saradnici, poput Marka Kilibarde i Aleksandra Paunovića, koji su uhapšeni 2025. zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu Hodžića i Spahića i otmici Radulovića, a suđenje za ova ubistva je i dalje u toku.

Kako smo ranije pisali, 14. oktobra 2020. u Crnoj Gori (Spuž) ubijeni su Damir Hodžić, za koga se tvrdilo da je blizak škaljarskom klanu, i njegov zet Adis Spahić, koji nije imao kriminalni dosije. Tužilaštvo tvrdi da je Zvicer naredio njihovu otmicu i ubistvo, jer je verovao da Hodžić zna gde se nalaze novac i droga ubijenog člana škaljarskog klana Alana Kožara.

Alan Kožar Foto: Privatna Arhiva

Prema optužnici, oni su namamljeni na sastanak i potom ubijeni u kući kod Spuža. Istog dana otet je i Mile Radulović Kapetan, visokopozicionirani član škaljarskog klana, koji je držan zatočen i ubijen nakon višenedeljnog mučenja radi iznuđivanja informacija.