Osumnjičeni za otmicu tinejdžera (14) u Belom Polju kod Obrenovca, Dragan P. (33) i Slađan M. (50) saslušani su u Osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu, gde su, kako Kurir saznaje, negirali krivicu. Međutim, prema našim saznanjima, maloletnik je u policiji do detalja opisao šta se dogodilo kobne večeri 9. marta, a njihove izjave se, prema rečima izvora, ni u jednom delu ne poklapaju.

- Dečak je u policiji ispričao svaki detalj događaja, od trenutka kada je snimao svoj trening ispred kuće osumnjičenog, pa sve do trenutka kada je uspeo da pobegne. Ono što je posebno upadljivo jeste da se njegova priča i odbrana osumnjičenih ni u jednom segmentu ne poklapaju - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem.

"Nasrnuo je na mene"

Tinejdžer je ispričao istražiteljima da je kobne večeri trenirao "street workout" sa drugom, kao i obično, i da je snimao vežbe za društvene mreže.

- Treniram "street workout" i snimam za svoje društvene mreže - rekao je dečak. Kako je naveo, tada mu je prišao muškarac koji ga je napao.

- Izašao je jedan i pitao me šta radim. Nasrnuo je na mene, udario mi je šamar, stegao me za vrat i rekao da uđem u kola, što sam ja naravno i uradio. Kada sam ušao, oni su mene odveli - ispričao je tinejdžer.

Prema njegovim rečima, odvezli su ga ka šumi u blizini deponije, gde su počele jezive pretnje.

- Pitao sam ih odakle im pravo da me uvedu u kola. On mi je rekao: "Sad ćeš ti da vidiš gde mi idemo". Odveo me je u šumu i rekao da će da me ubije, da me više niko nikad ne nađe - naveo je dečak.

Dodao je da mu je osumnjičeni usput pokazivao jedno mesto u šumi i pitao ga da li zna "ko je tu ucrvljan", uz pretnju da će i on tako završiti ako ne prizna nešto i ne vrati novac.

Tinejdžer tvrdi da su zatim izašli iz automobila i otišli dublje u šumu.

- Parkirali su auto i odveli me u šumu. Kada sam izašao iz auta, rekao je ovom drugom da izvadi pištolj i palicu. Uhvatio me je za ruku i krenuo da je lomi. Ovaj drugi je govorio: "Nemoj dete, nemoj dete!" - ispričao je navodno napanuti maloletnik u istrazi.

Prema njegovim rečima, u jednom trenutku osumnjičeni ga je oborio na zemlju.

- Pao sam na kolena, okrenuo se na leđa, a on je stao na mene. Ruke su mi bile iza leđa dok je vikao da priznam i da mu vratim pare - rekao je dečak.

Kako je dalje ispričao, nakon toga su ga odvezli do kuće jednog od osumnjičenih gde ga je muškarac naterao da sedne u kuhinju i udario mu šamar, dok je njegova supruga vikala da pusti dete.

U jednom trenutku osumnjičeni mu je rekao da izađe napolje, što je tinejdžer iskoristio da pobegne. Odmah je otišao kući i ispričao porodici šta se desilo, a kako je dodao, porodica je odmah došla do kuće osumnjičenog, a policiju je pozvao prolaznik koji je naišao automobilom.

Pritvor

Prema saznanjima Kurira, pritvor je određen samo jednom od osumnjičenih.

- Osumnjičeni Dragan P. odranije je poznat policiji, a u trenutku hapšenja bio je u kućnom pritvoru gde je izdržavao jednogodišnju kaznu zbog ranije krađe. On je i za ovo delo negirao krivicu - kaže izvor Kurira.

Ipak, kako saznajemo, njemu je određen pritvor, dok je Slađanu M., zbog nedostatka dokaza, ukinuto zadržavanje.