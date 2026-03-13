Slušaj vest

Srđan Nedeljković (30) iz Kragujevca pronađen je mrtav 14. januara ove godine, dva meseca nakon prijave nestanka u Kragujevcu. Porodica je nedeljama tragala za Srđanom, ali, nažalost, potraga je završena na najteži način. Međutim, detalji i okolnosti smrti i dalje su nerazrešeni, te njegov brat Saša i dalje neumorno traga za odgovorima.

U ispovesti za Kurir, brat pokojnog Kragujevčanina otkrio je detalje nestanka, potrage i pronalaska Srđanovog tela i, kako kaže, sve se odigralo pod vrlo čudnim okolnostima, zbog čega je zatražio dodatne odgovore od nadležnih insitucija.

Šta se dogodilo?

Srđan Nedeljković je rođen 10. decembra 1995. godine. Svaki trag mu se gubi 10. decembra 2025. godine, baš na rođendan. Nestanak je prijavljen dva daba kasnije Policijskoj upravi Kragujevac, 12. decembra 2025. godine, ali se potraga tragično završila.

Sam tok potrage bio je ispunjen, kako kaže Saša Nedeljković, brojnim misterijama i nelogičnostima. Tokom potrage, 22. decembra, jedna žena iz Gornjeg Milanovca prijavila je polciji da je na putu primetila napušten automobil. Ispostavilo se da je to bio Srđanov auto, ali njega nije bilo. Njegovo telo pronađeno je tek 50 dana kasnije i to na njivi, nedaleko od puta na kom je bio i automobil.

- Srđan je, kako je policija prvo zaključila, počinio samoubistvo na oko kilometar od mesta na kom je nađen njegov automobil. Međutim, oni su doneli taj zaključak bez obdukcije i na moj zahtev ona je naknadno odrađena, ali rezultati nisu još stigli. Istog dana kada sam dobio poziv od policije iz Gornjeg Milanovca da je njegovo telo pronađeno, tražio sam da se istraga nastavi, rekao sam im da se neću pomiriti sa tim da se ubio, ne bez dokaza - priča Saša Nedeljković za Kurir i dodaje da je nezadovoljan istragom i radom policije na slučaju.

- Oni su od momenta pronalaska automobila kraj puta, dakle za tih 50 dana, išli od kuće do kuće sa bratovljevom slikom i raspitivali se da li je viđen u tom okrugu. Srđana je, pukom slučajnosti, pronašao dečak! Dete je izašlo napolje da šeta psa, dobio je lovačko kuče na poklon od roditelja. Taj pas je izdresiran da se vraća kada se zvizne u pištaljku, ali tog momenta se nije vratio. Dečak je zato pošao za psom i video Srđana na proplanku. Ono što nas kao porodicu boli su pitanja bez odgovora, koje bismo dobili da istraga nije bila traljava - kaže naš sagovornik.

Čudno kretanje

Saša kaže i da su meštani ispričali da je Srđanov automobil na tom putu na kom je kasnije pronađen, tu bio od 12. decembra, dakle parkiran je tu dva dana nakon nestanka.

- Ono što nas brine je i Srđanovo kretanje od trenutka nestanka do momenta kada je došao na tu lokaciju. Kretanje je ustanovljeno po platnoj kartici koja je pronađena u njegovom džepu. Provlačena je u Čačku, Biljanovcu, kod Raške, u Valjevu, Topoli, Ralji... Kada smo upalili automobil, videli smo da na kontrolnoj tabli piše da je prešao čak 520 kilometara od kada je nestao! Kada se saberu razdaljine svih mesta na kojima je korišćena kartica, to je ta kilometraža. Ali zašto, zbog čega je išao tamo? I zašto nije išao auto-putem, već obilaznicama, magistralama, putićima... Pritom, nikada se ranije nije desilo da ima slične ispade sa "izletima" po Srbiji, da negde ode i da se ne javlja. Ja ne verujem da je on to sam radio, kao ni da je sam sebi presudio. Zašto je gasio telefon? Ako je odlučio da digne ruku na sebe, zašto je to uradio baš tamo, a prethodno se vozao danima? Nakon tolikog putovanja on je samo stao nasred puta, auto nije bio parkiran, već ostavljen na putu. Žena koja ga je videla, pronašao sam gospođu koja ga je verovatno poslednja videla živog, tvrdi da je dugo sedeo na tom mestu u automobilu.Po njenim rečima, telefonirao je, ali kako ako je njegov telefon sve vreme bio ugašen? - pita se brat Srđana Nedeljkovića.

Saša je došao do saznanja i da li je njegov brat koristeći karticu dizao veće količine novca ili kupovao sumnjive stvari:

- Kartica je uglavnom korišćena na pumpama, dakle sipano je gorivo i kupovane su cigarete, ništa više od toga. Sve pumpe koje je posetio su bile usput na njegovoj ruti, a ne ciljna tačka od koje menja rutu. Policija je takođe na listing banke čekala skoro 20 dana i dobila ga nepotpunog, ali sam ja uspeo da se ulogojem na njegovu aplikaciju, jer sam pronašao sve šifre na računaru.

- Kada sam 14. februara dobio poziv inpektorke da preuzmem telo, jer je stopostotno reč o samoubistvu, tada sam se pobunio, jer Policijske uprave iz Gornjeg Milanovca i Čačka nisu imale iste informacije kao njihove kolege iz Kragujevca. Tada sam zahtevao obdukciju. Rezultate i dalje čekamo.

Promena ponašanja

Na pitanje da li je Srđan nekome dugovao novac, bežao od nekoga ili bio uplašen, zabrinut brat odgovorio je:

- Ja to ne znam. To je ono što porodica želi da zna, da li se plašio, da li je dugovao, da li je bežao? Mada, nije bio sklon nikakvim dugovanjima i zaduživanjima. Radio je, imao je divan posao u Kragujevcu koji je voleo. Bio je mlad, uspešan, vodio je normalan život, ali nikad se ne zna. Sve liči na to da ga je neko zastrašivao i ucenjivao. Srđan je bio mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje. Radio je u vojnoj firmi, gde je bio jedan od boljih radnika, kako kažu njegovi direktori. Bio je primeran radnik, međutim, oni su mi rekli da je u poslednje vreme dolazio nervozan na posao. Zašto, možda nikada nećemo to saznati, ali želimo da bar pravda bude zadovoljena, da možemo mirno da zaspimo i da se pomirimo sa istinom - rekao je neutešni Saša i dodao da se u poslednje vreme Srđan ponašao drugačije:

- Bio je dete za primer pre nego što je počeo da izlazi u noćni provod. Eto, to je jedino što mogu da izdvojim da pre nije radio, ali mi smo to pripisali neiživljenosti. Izgubili smo mamu u julu 2024. godine, od 2018. do danas smo izgubili pola porodice, zbog toga mu ranije nije ni bilo do izlazaka, logično. Nas dvojica braće živimo u Rusiji, a on je živeo u Kragujevcu. Svi radiom, borimo se, vaspitani smo da sa svima budemo konektni i nikada niko od nas nije bio problematičan.