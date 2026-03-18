U Zemunu se juče popodne odigrala prava drama kada je, prema nezvaničnim saznanjima Kurira, četrnaestogodišnja devojčica nožem nasrnula na svog oca u porodičnom domu.

Kako naš izvor ističe, incident se dogodio oko 14 časova, kada je devojčica iznenada uzela nož i krenula ka ocu sa, kako se sumnja, namerom da ga ubije.

- Devojčica je uzela nož i nasrnula na oca. Pokušala je da ga ubije, ali je on, na svu sreću, uspeo da se odbrani i odmah pozove Hitnu pomoć i policiju - navodi sagovornik upoznat sa slučajem.

Na lice mesta ubrzo su stigle nadležne službe koje su intervenisale. Otac, prema prvim informacijama, nije zadobio povrede.

Devojčica je nakon incidenta prevezena u psihijatrijsku ustanovu, gde će biti obavljena dalja procena njenog zdravstvenog stanja.

