DRAMA U ZEMUNU! DEVOJČICA (14) NOŽEM NASRNULA NA OCA: U porodični dom odmah stigli policija i Hitna pomoć!
U Zemunu se juče popodne odigrala prava drama kada je, prema nezvaničnim saznanjima Kurira, četrnaestogodišnja devojčica nožem nasrnula na svog oca u porodičnom domu.
Kako naš izvor ističe, incident se dogodio oko 14 časova, kada je devojčica iznenada uzela nož i krenula ka ocu sa, kako se sumnja, namerom da ga ubije.
- Devojčica je uzela nož i nasrnula na oca. Pokušala je da ga ubije, ali je on, na svu sreću, uspeo da se odbrani i odmah pozove Hitnu pomoć i policiju - navodi sagovornik upoznat sa slučajem.
Na lice mesta ubrzo su stigle nadležne službe koje su intervenisale. Otac, prema prvim informacijama, nije zadobio povrede.
Devojčica je nakon incidenta prevezena u psihijatrijsku ustanovu, gde će biti obavljena dalja procena njenog zdravstvenog stanja.