Jedan mladić teže je povređen kad je u subotu uboden nožem nasred ulice na Zvezdari!

Kako se nezvanično saznaje, mladića, starog 22 godine, napala su trojica za sada nepoznatih muškaraca u Šumadijskoj ulici.

Jedan od napadača izvadio je nož nakon kraće svađe i ubo mladića u ruku.

Napadači su potom otrčali do automobila i pobegli u nepoznatom pravcu.

Ekipa Hitne pomoći zatekla je mladića svog krvavog na ulicu nakon čega je prebačen u bolnicu.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaTRAGEDIJA U GSP AUTOBUSU Žena preminula u toku vožnje u centru Beograda
HronikaVOJINU L. NAPRAVLJENA ZASEDA, KRVAV PUZAO I MOLIO ZA POMOĆ Novi detalji pucnjave u Zemunu u kojoj je ranjen robijaš (38)
HronikaOTKRIVEN JEZIV DETALJ O TELU PRONAĐENOM U BETONSKOM OTVORU! "Nije mogla da upadne sama, evo šta je prethodilo tragediji" - Žena zatečena u ovom položaju
HronikaGOLIM RUKAMA KOPALI PO MALTERU DA GA SPASU Potresne reči očevidaca tragedije u Beču u kojoj je poginuo Srbin
