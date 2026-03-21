HOROR NA ZVEZDARI! Trojica napala i izbola mladića (22) na Zvezdari - napadači pobegli, Hitna pomoć zatekla ranjenog u lokvi krvi
Jedan mladić teže je povređen kad je u subotu uboden nožem nasred ulice na Zvezdari!
Kako se nezvanično saznaje, mladića, starog 22 godine, napala su trojica za sada nepoznatih muškaraca u Šumadijskoj ulici.
Jedan od napadača izvadio je nož nakon kraće svađe i ubo mladića u ruku.
Napadači su potom otrčali do automobila i pobegli u nepoznatom pravcu.
Ekipa Hitne pomoći zatekla je mladića svog krvavog na ulicu nakon čega je prebačen u bolnicu.
Kurir.rs/Telegraf
