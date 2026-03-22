Ni posle tri godine Olivera Mitrović, majka maturanta Marka Mitrovića (18) iz Malog Orašja kod Smedereva, ne može da se pomiri sa činjenicom da njenog sina više nema, kao ni sa pitanjima na koje nikada nije dobila odgovor.

Marka je 4. maja 2023. ubio Uroš Blažić (22) iz Dubone. On je prva od devet žrtava masovnog ubice, koji je 12. decembra presudom Višeg suda u Smederevu osuđen na maksimalnu kaznu zatvora od 20 godina. Identičnu kaznu dobio je i njegov otac Radiša Blažić, pukovnik Vojske Srbije, koji je ilegalno nabavio oružje kojim je njegov sin počinio zločin.

Neutešna Olivera obratila se javnosti potresnim rečima na dan rođendana pokojnog naslednika:

"Danas živiš u nama više nego ikad. U našim mislima, pogledima, izgovorenim i neizgovorenim rečima, ti si stalno tu. Ljubav koju si nam ostavio još uvek nas drži i daje smisao životu jer dok je tebe u nama sve ćemo izdržati. Srećan treći nebeski rođendan sine moj. Proslavi ga sa drugarima tamo gore. Znaj da te volimo, da nam nedostaješ sve više i da živiš u nama zauvek", reči su Olivere.

Marko Mitrović iz Malog Orašja bio je odličan učenik tehničke škole, stipendista Železare Smederevo. Imao je dve starije sestre, Mariju i Jelenu. Sakupljao je novac da kupi auto. Nadimak Bole dobio je po liku iz serije.

Na kolenima ubicu molio da ne puca

Markov brat Jovan, ispričao je na suđenju masovnom ubici Urošu Blažiću da je video Marka sa rupom na čelu kako sedi na kolenima, zbog čega misli da je on klečao i molio ubicu da ne puca.

- Brata Marka sam video kad smo nosili Petra. On je sedeo, noge su mu bile na podu, leđa su mu bila preko nogu. Predavao se verovatno. Imao je rupu na čelu. Dok smo se vozili kolima ka bolnici pričao sam bratu Nikoli da Petar ne čuje da je Marko mrtav. Mi smo Petra umivali u kolima samo da ne izgubi svest. Pričao sam mu koliko ga volim, a on je pričao da ga izbacimo iz auta - ispričao je Jovan.

Blažić ostao dužan odgovore

Olivera Mitrović je u ispovesti za Kurir objasnila da ne postoji, i da nema adekvatne kazne za ovo višestruko ubistvo.

- Moj sin nije dobio jedan metak, nego rafal. Ubica se iživljavao nad tom decom kao da ih mrzi. Ispoljio je mržnju, a nikoga od njih nije ni poznavao. Kazna ubici je premala, nije dovoljna - rekla je Olivera.

Majka prve žrtve Uroša Blažića skupila je snage da govori i o samom sudskom procesu.

- Bilo je veoma teško biti u sudnici. Sedeti, gledati i slušati šta priča ubica. Nijednog trenutka kod njega nisam videla pokajanje, iskrenu empatiju i emociju. Sve to je izostalo. Odbranu je naučio napamet. O motivu i o tome zašto nam je pobio decu nije rekao ni reč. Moramo da živimo s tom misterijom i pitanjem "zašto?" - navela je Olivera i dodala: