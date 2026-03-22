Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, presretačem su danas oko 14 časova na području Valjeva zaustavili i isključili iz saobraćaja tridesetogodišnju M.D. koja se vozilom marke BMW kretala brzinom od 221 kilometar na čas, na delu motoputa Lajkovac - Valjevo gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

- Protiv učinioca prekršaja podneta je prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje - saopšteno je iz MUP.

Pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima od početka godine isključili su iz saobraćaja 80 vozača zbog učinjenih prekršaja nasilničke vožnje.

