Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, presretačem su danas oko 14 časova na području Valjeva zaustavili i isključili iz saobraćaja tridesetogodišnju M.D. koja se vozilom marke BMW kretala brzinom od 221 kilometar na čas, na delu motoputa Lajkovac - Valjevo gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.