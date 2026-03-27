Bojan T. (41) pretukao je 12. marta svog komšiju Miodraga R. (61) u selu Sečanica kod Niša. Incident se dogodio u večernjim časovima kada je Bojan, kako se sumnja, uleteo u dvorište komšije i metalnom šipkom mu zadao teške telesne povrede, među kojima i povredu lobanje. On je osumnjičen za krivično delo ubostvo u pokušaju.

Pojedini meštani sela Sečanica kod Niša su uznemireni ovim događajem. Dok jedni osuđuju taj brutalan čin, pojedini pripremaju do sada neuobičajnu peticiju, a koja se odnosi na to da se krivično delo prekvalifikuje i da se Bojan T. tereti za blaže krivično delo.

Meštani sela za Kurir kažu da je osumnjičeni porodičan čovek i da nije zapamćen ni po jednom incidentu.

- Mi, njegove komšije iz ulice, znamo da je pretučeni komšija prgav čovek, znao je da opsuje kada tome nije bilo mesta. On je dobacivao nešto Bojanovoj ćerki od 17 godina. I to je, kako se priča po selu, radio poslednjih nekoliko meseci, čak možda i godinu dana. Bio je nepristojan, da tako kažem i Bojanu je "pukao film" zbog tog neprimerenog ponašanja prema njegovom detetu - rekao je jedan od komšija i dadao:

- Te večeri nije mogao da se suzdrži. Miodrag je udaren dva ili tri puta, ali po kritičnim mestima, glavi i trbuhu. Mi osuđujemo svakako takvo ponašanje, ali slika se mora sagledati iz više uglova. Bojan nije zaslužio da robija za pokušaj teškog ubistva. Vređao mu je ćerku i on je burno reagovao, branio je dete. Zato hoćemo da ukažemo peticijom nadležnim organima na to - kažu novinarima pojedini meštani sela Sečanica.

Kurir je bio u dvorištu Bojanove kuće, gde su njegova majka i sin to potvrdili, ali nisu hteli da daju zvanične izjave. Tu nam je i potvrđeno da se peticija priprema.

Meštani kažu da pretučeni Miodrag nije loš čovek, samo je malo temperamentniji. Davno je bio na ratištu i tu je "popustio sa živcima". Sada se nalazi na odeljenju intenzivne nege gde lekari pokušavaju da ga spasu.

Miodragovo stanje je i dalje kritično, što je za Kurir potvrđeno iz Univerzitetsko kliničkog centra. Pacijent je zbog složenosti zdravstvenog stanja i dalje u jedinici intezivnog lečenja Klinike za anesteziju.