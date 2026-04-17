Navršilo se 36 godina od likvidacije Andrije Lakonića zvanog Laki za koje se smatra da je otvorilo Pandorinu kutiju, ne samo u podzemlju, već i u visokim policijskim strukturama tadašnje SFR Jugoslavije.

Lakonić je ubijen u noći između 22. i 23. marta 1990. godine u beogradskom klubu "Nana".

To ubistvo nikad nije rasvetljeno. Postoji nekoliko verzija, a izvesno je samo da je tada 30-godišnji Lakonić, prethodno uspešni bokser, stradao od jednog ili dva hica posle svađe sa najboljim prijateljima, takođe "zvučnim" imenima podzemlja, Darkom Ašaninom i Veselinom Veskom Vukotićem. Ubio ga je jedan od njih dvojice, ili obojica, a ostalo je nerazjašnjeno i da li je pucano iz jednog ili dva pištolja.

Prema jednoj verziji, drugovi su se posvađali oko devojke, a prema drugoj, pozadinu tog ubistva treba tražiti u likvidaciji albanskog emigranta Envera Hadrija u Briselu, krajem marta 1990.

Jer, Lakonić je, kao i Vukotić i Ašanin, radio za Državnu bezbednost na eliminaciji politički nepodobnih emigranata u to vreme. Verovalo se da su upravo njih trojica ubila Hadrija.

Visoki državni funkcioner 80-ih godina Stane Dolanc organizovao je kriminalce da ubijaju političke nepodobnike u inostranstvu. To je tako funkcionisalo dok Lakonić nije stradao.

U podzemlju, ali i policiji, nastao je veliki haos te martovske noći kada je Lakonić ubijen.

Na mestu zločina, pored inspektora Odeljenja za krvne delikte, pojavio se i Miroslav Bižić Biža, u to vreme načelnik Odeljenja za maloletnike. Dakle, sa tom funkcijom nije imao šta da traži ispred "Nane".

Svojevremno se pominjalo da je Biža pomogao Ašaninu i Vukotiću da pobegnu, kao i da je uklanjao neke dokaze. Navodno je bio u Lakonićevom stanu čim je saznao da je ovaj ubijen, kako bi i odatle sklonio neki kompromitujući materijal koji bi povezao ubijenog sa Saveznom službom. Pretpostavljalo se da je Biža sklonio Lakijeve lažne pasoše.

Onda je usledio obračun dve službe, Savezne i Republičke. Ispostavilo se da su kriminalci vrbovani "u dvorištu" srpske službe, u gradskoj policiji. Ceh je platio Bižić, koji je završio i na sudu, na optuženičkoj klupi zbog pomaganja ubicama Andrije Lakonića. I Ašanin i Bižić su oslobođeni, ali za Bižu je to bio kraj karijere u policiji.

Vukotić je sve to vreme bio u bekstvu.