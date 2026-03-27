Hronika
DEVOJKA SE BACILA SA 5. SPRATA FILOZOFSKOG FAKULTETA U BEOGRADU Preminula na licu mesta, istraga u toku
Devojka stara oko 25 godina bacila se večeras sa 5. sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Ona je na mestu je preminula.
Policijski službenici su dobili obaveštenje da se na platou ispred fakulteta nalazi žensko lice starosti oko 25 godina i da ne daje znake života, nakon čega su izašli na teren.
- Dobili smo saznanje od očevidaca da je na 5. spratu došlo do aktiviranja pirotehničkih sredstava naon toga je nn žensko lice starosti oko 25 godina, najverovatnije student fakulteta, skočilo kroz prozor - rekao je nacelnik PS Stari grad Radenko Resanović.
