Slušaj vest

Viši sud u Negotinu doneo je odluku po kojoj potvrđuju optužnicu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru za ubistvo Danke Ilić.

Predsednica Višeg suda u Negotinu kazala je za Kurir:

- Optužnicu smo zvanično potvrdili i danas je šaljemo braniocima i okrivljenima. U donošenju odluke učestvovali su troje sudija. Naše rešenje je na 35 strana napisano. Branioci imaju tri dana od prijema za pravo žalbe.

Očekujemo da će žalbe biti uložene i upućene u Apelacioni sud u Nišu. Apelacioni sud ima pravo da potvrdi optužnicu i onda dolazi do suđenja, ima pravo da je vrati na dopunu a po zakonu ima pravo i da je odbaci mada se to do sada nije desilo - kazala nam je predsednica VS Negotin Dragica Singurilović.

Obzirom na detaljni rad pravosuđa, nadležni kažu da najverovatnije predmet neće biti pred sudom još mesecima.

