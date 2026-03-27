Prava drama odigrala se u Kragujevcu kada je ženu A. Z. (68), koja je u dvorištu zapalila granje i lišće zahvatio plamen vatre! Kako Kurir saznaje, ona je hitno transportovana u Beograd i lekari se bore za njen život!

- Žena je u svom dvorištu sakupila granje i lišće i upalila ga. Najverovatnije zbog nepažnje, vatra je zahvatila i suknju nesrećne žene i ona je zadobila teške opekotine po telu - otkriva izvor Kurira šta se dogodilo. 

Lekari hitne pomoći brzo su stigli na lice mesta, ali je zbog težine povreda ona hitno transportovala u Urgentni centar u Beogradu. 

Povrede koje je zadobila su ozbiljne i lekari se trenutno bore za njen život. 

