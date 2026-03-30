Mladić E. S. (29) iz Novog Pazara saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u istoimenom gradu koje je, kako Kurir saznaje, donelo naredbu o sprovođenju istrage zbog sumnje da je počinio pokušaj teškog ubistva.  Prema nezvaničnim informacijama, motiv napada su, kako se sumnja, nerešeni odnosi između učesnika.

- Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv E. S. iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju nad oštećenim licima S. V. (43) i F. T. (43) u novopazarskom naselju Čerkez mahala - kažu za Kurir iz nadležnog tužilaštva.

Kako ističe sagovornik, osumnjičeni je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, a nakon saslušanja, njemu je određen i pritvor do 30 dana.

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru je prema osumnjičenom E. S. predložilo pritvor, koji je određen od strane sudije za prethodni postupak Višeg suda u Novom Pazaru u trajanju do 30 dana.

Podsetimo, krvava drama dogodila se u noći između 27. i 28. marta kada su izbodena dvojica mladića. 

- Jedan od muškaraca teško je povređen i nalazi se u teškom stanju i smešten je u jedinicu intenzivne nege, dok je drugi zadržan na lečenju u Kliničkom centru - podseća izvor.

