ŽENI ZADAO VIŠE UBODNIH RANA NOŽEM: Oglasio se MUP o hapšenju napadača iz Humske ulice!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Trećeg odeljenja kriminalističke policije, uhapsili su, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, A. B. (44), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.
- On se sumnjiči da je sinoć, u Humskoj ulici, oštrim predmetom zadao više ubodnih rana četrdesetsedmogodišnjoj ženi i naneo joj teške telesne povrede opasne po život - saopšteno je iz MUP.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
