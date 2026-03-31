Da li se četvorostruki ubica krije u Crnoj Gori?

Da li se četvorostruki ubica krije u Crnoj Gori?

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv dve osobe zbog ubistva Stefana Belade i Andrije Ivanovića, koje se dogodilo krajem septembra prošle godine na Cetinju.

- Prema sumnjama tužilaštva, Beladu i Ivanovića ubio je Nikola Drecun, 24. septembra prošle godine, kada je zvanično bio u bekstvu. Dakle, kako proizilazi iz optužnice, dok ga je policija tražila, Drecun je osumnjičen da je počinio novo dvostruko ubistvo. Pitanje je da li je navodni četvorostruki ubica i dalje na teritoriji Crne Gore, jer se zvanični državni organi još ne oglašavaju tim povodom. Dok policija traga za njim na nacionalnom i međunarodnom nivou, očigledno je da je makar deo tog perioda bio na teritoriji Crne Gore, ukoliko se optužbe za ubistvo Belade i Ivanovića ispostave kao tačne - piše Dan.

Belada i Ivanović

Naime, optuženi su Cetinjanin Nikola Drecun, označen kao direktni izvršilac likvidacija, i Predrag Mirotić iz Podgorice, koji je, kako se sumnja, pomagao u izvršenju zločina. Mirotić se nalazi u pritvoru, dok je Drecun u bekstvu već godinu i po dana.

Inače, Mirotić je zbog učestvovanja u zločinu uhapšen 4. oktobra, a samo dan ranije u Osnovnom sudu u Podgorici oslobođen je optužbi u predmetu "Tunel".

Predrag Mirotić

Drecun je odranije poznat istražnim organima, budući da se dovodi u vezu i sa bombaškim napadom na Cetinju od 20. juna 2024. godine, kada su poginuli Petar Kaluđerović (20) i bivši bokser Dragan Roganović (36), dok je više osoba povređeno.

Zbog tog napada za njim je raspisana i međunarodna poternica. Kako je ranije saopšteno iz policije, Interpol je objavio crvenu poternicu za Drecunom zbog sumnje da je počinio teško ubistvo, ubistvo u pokušaju, kao i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Optužnicom se Drecunu na teret stavlja krivično delo teško ubistvo, kao i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, dok se Mirotić tereti za pomaganje u izvršenju teškog ubistva.

Na kontroli optužnice u tom predmetu, njegov advokat tvrdio je da ne postoje dokazi koji terete njegovog branjenika.

Počinio ubistvo dok je bio u bekstvu

Prema navodima tužilaštva, Drecun je dvostruko ubistvo Belade i Ivanovića počinio 24. septembra prošle godine u vreme kada se već nalazio u bekstvu.

Sumnja se da je, zajedno sa za sada neidentifikovanim licima, po unapred razrađenom planu pratio kretanje žrtava, koristeći GPS uređaj postavljen na njihovom vozilu. U tome mu je, kako se navodi, pomogao Mirotić.

Napad je, prema optužnici, izvršen iz zasede.

- Okrivljeni su čekali pogodan trenutak, a potom iz više vatrenih oružja ispalili najmanje 47 projektila ka vozilu u kojem su se nalazili oštećeni, usled čega su oni preminuli na licu mesta - saopšteno je iz tužilaštva.

Mesto zločina na Cetinju

Tela pronađena u autu

Tela Stefana Belade i Andrije Ivanovića pronađena su u automobilu, parkiranom na makadamskom proširenju lokalnog puta u mestu Ugnji, na oko 250 metara od magistrale Cetinje–Budva.

Prema policijskim evidencijama, ubijeni su bili povezani sa škaljarskim klanom, dok se Mirotić, prema navodima istrage, dovodi u vezu sa osobama bliskim suprotstavljenoj kriminalnoj grupi – kavačkoj.



Veza sa bišom funkcionerkom Mirjanom Pajković?

U međuvremenu, slučaj je dodatno uzburkao javnost nakon što su se na društvenim mrežama pojavili navodni intimni snimci na kojima su, prema pisanju medija, Drecun i bivša državna funkcionerka Mirjana Pajković.

Podsetimo, na jednom od njih, navodno, ona je sa odbeglim Nikolom Drecunom, za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog dvostrukog ubistva na Cetinju i ranjavanja tri osobe.