Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv dve osobe zbog ubistva Stefana Belade i Andrije Ivanovića, koje se dogodilo krajem septembra prošle godine na Cetinju.

- Prema sumnjama tužilaštva, Beladu i Ivanovića ubio je Nikola Drecun, 24. septembra prošle godine, kada je zvanično bio u bekstvu. Dakle, kako proizilazi iz optužnice, dok ga je policija tražila, Drecun je osumnjičen da je počinio novo dvostruko ubistvo. Pitanje je da li je navodni četvorostruki ubica i dalje na teritoriji Crne Gore, jer se zvanični državni organi još ne oglašavaju tim povodom. Dok policija traga za njim na nacionalnom i međunarodnom nivou, očigledno je da je makar deo tog perioda bio na teritoriji Crne Gore, ukoliko se optužbe za ubistvo Belade i Ivanovića ispostave kao tačne - piše Dan.

Belada i Ivanović Foto: Printscreen/RTCG, Kurir

Naime, optuženi su Cetinjanin Nikola Drecun, označen kao direktni izvršilac likvidacija, i Predrag Mirotić iz Podgorice, koji je, kako se sumnja, pomagao u izvršenju zločina. Mirotić se nalazi u pritvoru, dok je Drecun u bekstvu već godinu i po dana. 

Inače, Mirotić je zbog učestvovanja u zločinu uhapšen 4. oktobra, a samo dan ranije u Osnovnom sudu u Podgorici oslobođen je optužbi u predmetu "Tunel".

Predrag Mirotić Foto: Društvene Mreže

Drecun je odranije poznat istražnim organima, budući da se dovodi u vezu i sa bombaškim napadom na Cetinju od 20. juna 2024. godine, kada su poginuli Petar Kaluđerović (20) i bivši bokser Dragan Roganović (36), dok je više osoba povređeno.

Zbog tog napada za njim je raspisana i međunarodna poternica. Kako je ranije saopšteno iz policije, Interpol je objavio crvenu poternicu za Drecunom zbog sumnje da je počinio teško ubistvo, ubistvo u pokušaju, kao i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Optužnicom se Drecunu na teret stavlja krivično delo teško ubistvo, kao i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, dok se Mirotić tereti za pomaganje u izvršenju teškog ubistva.

 Na kontroli optužnice u tom predmetu, njegov advokat tvrdio je da ne postoje dokazi koji terete njegovog branjenika.

Počinio ubistvo dok je bio u bekstvu

Prema navodima tužilaštva, Drecun je dvostruko ubistvo Belade i Ivanovića počinio 24. septembra prošle godine u vreme kada se već nalazio u bekstvu.

Sumnja se da je, zajedno sa za sada neidentifikovanim licima, po unapred razrađenom planu pratio kretanje žrtava, koristeći GPS uređaj postavljen na njihovom vozilu. U tome mu je, kako se navodi, pomogao Mirotić.

Napad je, prema optužnici, izvršen iz zasede.

- Okrivljeni su čekali pogodan trenutak, a potom iz više vatrenih oružja ispalili najmanje 47 projektila ka vozilu u kojem su se nalazili oštećeni, usled čega su oni preminuli na licu mesta - saopšteno je iz tužilaštva.

Mesto zločina na Cetinju Foto: Printscreen Rtcg

Tela pronađena u autu

Tela Stefana Belade i Andrije Ivanovića pronađena su u automobilu, parkiranom na makadamskom proširenju lokalnog puta u mestu Ugnji, na oko 250 metara od magistrale Cetinje–Budva.

Prema policijskim evidencijama, ubijeni su bili povezani sa škaljarskim klanom, dok se Mirotić, prema navodima istrage, dovodi u vezu sa osobama bliskim suprotstavljenoj kriminalnoj grupi – kavačkoj.

Mirjana Pajković
Foto: Instagram

Veza sa bišom funkcionerkom Mirjanom Pajković?

U međuvremenu, slučaj je dodatno uzburkao javnost nakon što su se na društvenim mrežama pojavili navodni intimni snimci na kojima su, prema pisanju medija, Drecun i bivša državna funkcionerka Mirjana Pajković.

Podsetimo, na jednom od njih, navodno, ona je sa odbeglim Nikolom Drecunom, za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog dvostrukog ubistva na Cetinju i ranjavanja tri osobe.

Ona je tim povodom saslušana u policiji, gde je negirala bilo kakvu povezanost sa odbeglim osumnjičenim. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet kako bi se ovi navodi proverili.

Ne propustiteHronikaOVO SU LICA NAJOPASNIJIH SA CRVENE POTERNICE, MOGU BITI BILO GDE! Pored Zvicera sa 101 imenom, Crna Gora preko Interpola traga za ovim beguncima! (foto)
