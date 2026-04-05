NA TERENU SPECIJALCI VOJSKE SRBIJE I UKP, U VAZDUHU DRONOVI I HELIKOPTERI: Sve raspoložive snage stigle u Kanjižu, pogledajte prve fotografije (FOTO/VIDEO)
Na terenu oko Kanjiže su sve raspoložive snage UKP i i Vojske Srbije, specijalna 72. brigada, angažovani su helikopteri, dronovi, psi tragači, termovizija kontradiverzione ekipe, sanitetska vozila, tehnika...
Kako možete videti na fotografijama, pripadnici policije i Vojske pretražuju teren i blokirali su puteve, dok im podršku i izviđanje iz vazduha pružaju helikopteri.
Podsećamo, po odobrenju VJT u Subotici Pripadnici Uprave kriminalističke policije zajedno sa Vojnom policijom i drugim jedinicama Vojske Srbije angazovani su od ranih jutarnjih časova na blokadi i pretresu dela teritorije u opštini Kanjiža radi potrage za nedozvoljenim materijama opasnim po zivote građana i delove vitalne infrastrukturne objekte u tom delu Republike Srbije.
Blokirani su putevi iz pravca sela Trešnjevac ka selu Vojvoda Zimonjić, kao i putni pravac od sela Vojvoda Zimonjić ka selu Velebit, a u vazduhu se čuju i helikopteri.