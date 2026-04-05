Na terenu oko Kanjiže su sve raspoložive snage UKP i i Vojske Srbije, specijalna 72. brigada, angažovani su helikopteri, dronovi, psi tragači, termovizija kontradiverzione ekipe, sanitetska vozila, tehnika...

Kako možete videti na fotografijama, pripadnici policije i Vojske pretražuju teren i blokirali su puteve, dok im podršku i izviđanje iz vazduha pružaju helikopteri.

Podsećamo, po odobrenju VJT u Subotici Pripadnici Uprave kriminalističke policije zajedno sa Vojnom policijom i drugim jedinicama Vojske Srbije angazovani su od ranih jutarnjih časova na blokadi i pretresu dela teritorije u opštini Kanjiža radi potrage za nedozvoljenim materijama opasnim po zivote građana i delove vitalne infrastrukturne objekte u tom delu Republike Srbije.

Helikopter nadleće Kanjižu Izvor: kurir televizija