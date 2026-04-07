Tamara Zvicer, supruga odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, ponovo je u centru pažnje i to zbog savremenog video nadzora koji je postavila oko kuće u naselju Kavač, a koji nadležni organi zahtevaju da bude skinut jer bi mogao da ugrozi privatnost i bezbednost. Crnogorska policija oglasila se zvaničnim saopštenjem, navodeći da već tri godine pokušava da "natera" nadležne da ukone ovaj video nadzor, ali bez uspeha.

Prethodnih godina, od maja 2020. kada je javnost prvi put čula za nju, pošto je od teško ranjenog supruga u Kijevu u Ukrajini otela pištolj, pojurila plaćene ubice i muža spasila sigurne smrti, Tamara ne prestaje da šokira javnost, a crnogorska policija redovno se "oglašava" zbog nje.

- Posle ranjavanja u Kijevu, Zvicer je neko vreme proveo u bolnici, potom se sa ženom vratio u Crnu Goru. Međutim, ubrzo mu se izgubio svaki trag, pošto je za njim 2021. raspisana međunarodna Interpolova poternica. Tamara Zvicer, međutim, ostala je u Crnoj Gori. Nekretnine koje je koristila, više puta su bile na meti policije koja ih je pretresala, a protiv nje je podneto i nekoliko krivičnih prijava - zbog pokušaja utaje, odnosno jer je fiktivno pokušala da prevede imovinu na treće lice, zbog gradnje bez građevinske dozvole - podseća sagovornik.

U februaru ove godine, podsetimo, specijalci su pod punom opremom upali u vilu u kojoj ona živi sa decom u naselju Kavač i nekoliko sati pretresali sve prostorije. Posle velike policijske akcije, podsetimo, oduzeti su četiri automobila vredna nekoliko stotina hiljada evra, keš, kao i uređaji za komunikaciju.

Prethodno, u avgustu prošle godine, crnogorska policija protiv Tamare Zvicer podnela je i prekršajnu prijavu zbog sumnje da je zanemarivala maloletno dete! Prijava je, prema pisanju crnogorskih medija, tada podneta pošto je u dva navrata u naselju Škaljari, u Kotoru, policija zatekla njeno maloletno dete da upravlja automobilom koji je u njenom vlasništvu, iako nema vozačku dozvolu.

"Prva dama kavačkog klana", inače, i pre toga je bila na meti crnogorske policije koja je podnela krivične prijve protiv nje zbog gradnje puta kod Kotora bez dozvole, kao i zbog toga što je 2024. vozila ukradeni "audi Q8".

- Od kako je za njenim mužem Radojem Zvicerom raspisana crvena međunarodna poternica i on proglašen za jednog od najtraženijih begunaca u Evropi, crnogorska policija je više puta pretresala, kako njihovu vilu, tako i druge objekte koji su vlasništvo te porodice - podseća sagovornik Kurira.

Tamarino ime pominjalo se i u čuvenoj aferi "tunel" kada su do depozita Višeg suda u Podgorici lopovi prokopali tunel i iz njega odneli brojne predmete, među kojima je i telefon supruge vođe kavačkog klana.

- Tamara i Radoje Zvicer imaju šestoro dece. Ona i ćerke su aktivne na društvenim mrežama, često objavljuju fotografije i snimke iz noćnih provoda, sa putovanja ali i iz Crne Gore - podseća naš sagovornik.

Njeno ime pominjalo se i u Skaj porukama koje je njen muž razmenjivao s pripadnicima kavačkog klana, naročito pošto mu je spasila život u Kijevu. U jednoj presretnutoj komuniakciji između odbeglog crnogorskog policajca Ljuba Milovića i Radoja Zvicera, Zvicer hvali njenu hrabrost.

Ljubo Milović: Kako si ženu obučio, ali srce se ne može obučiti, svaka joj čast... Prvi dan su o tebi pričali svi živi kako si odreagovao, a onda više nisi bio tema. Od tada se samo o njoj priča, od kad je slika izašla sa oružjem.

Šef klana, prema presretnutim porukama, priznaje da je i njega iznenadila.

Radoje Zvicer: Ja ulećem u lokal i srećemo se na vrata, desna ruka u torbicu, ona mi grabi utoku i trči za njima... Reko, gde ode, što je ovo, evo je vraća se i kaže: "Pobegle p****"

Ljubo Milović: E, bogami je vuk, baš sam se iznenadio. Čudo.

Radoje Zvicer: Sreću smo imali veliku, jer tu gde mi je bio ulaz, su još dvoje bili... Držao sam ga u torbicu (pištolj) na početak lokala, nisam mogao za njima, ali bi se branio.

Tamara puca na atentatore Foto: Screenshot

Takođe, ime Tamare Zvicer pominjalo se i u finansijskim istragama, jer je navodno njen pokojni otac imao vlasnički udeo u kompanijama u Slovačkoj, a bio je vlasnik i čuvenog restorana u Kotoru.