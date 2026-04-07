POTUKLE SE KOMŠIJE: Detalji tuče na kućnom pragu u selu Međa kod Leskovca
Uselu Međa kraj Leskovca došle je do tuče između dvojice muškaraca od kojih je jedan sa teškim povredama završio u leskovačkoj bolnici.
To se desilo 5. marta ove godine u selu Međa kraj Leskovca. Posle svađe, do tuče je došlo ispred kuće žrtve, stare 40 godina. Njega je pretukao mladić od 24 godine, potvrđeno je Jugmedii.
Iako beogradski mediji pišu da su se tukli motkama, u leskovačkoj policiji kažu da je bilo pesničenje i šutiranje. Napadač je priveden po nalogu Osnovnog tužilaštvu u Leskovcu.
