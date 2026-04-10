Dva državljanina Srbije, starosti 18 i 19 godina, nalaze se pod istragom u Minhenu zbog sumnje da su 29. marta brutalno pretukli nemačkog državljanina na centralnom gradskom trgu.

Kako je saopštila policija, incident se dogodio u blizini ulaza u metro i gradski voz, gde je došlo do sukoba između dvojice mladića iz Srbije i grupe ljudi.

Prema pisanju Bilda, u pitanju je bila grupa pankera, a verbalna rasprava ubrzo je prerasla u fizički obračun.

U haosu koji je usledio, nemački državljanin (41) koji nije bio deo nijedne grupe, pokušao je da smiri situaciju. Međutim, tada je postao meta napada.

Prema sumnjama istražitelja, napadači su ga oborili na zemlju i nastavili da ga udaraju rukama i nogama.

- Tukli su ga čak i nakon što je pao, sve dok nije ostao nepomično da leži - navode izvori iz istrage.

Pojedini mediji prenose i da su osumnjičeni nakon napada napravili selfi pored onesvešćenog muškarca, što je dodatno uznemirilo sve.

Nakon brutalnog prebijanja, napadači su pobegli, ali ih je policija ubrzo locirala i uhapsila na stanici gradske železnice Feldmoching.

Teško povređeni muškarac hitno je prevezen u bolnicu, gde mu je ukazana lekarska pomoć.