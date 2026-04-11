Uglješa T. (58), koji je na brutalan način ubijen u svojoj kući u Bečmenu, biće sahranjen danas, 11. aprila, na lokalnom groblju. Za njegovo ubistvo sumnjiči se Nemanja R. (30), koji je nakon zločina, kako se veruje, izvršio samoubistvo.

- Uglješu će danas na večni počinak ispratiti porodica, rodbina i ostali prijatelji koji su i dalje u šoku zbog jezivog zločina kada ga je ubio komšija Nemanja R. Sahrana će se održati na lokalnom groblju u Bečmenu u 13 časova - kaže izvor Kurira.

Foto: Društvene Mreže

Zločin je, podsetimo, otkriven na jeziv način, a telo nesrećnog muškarca pronađeno je sakriveno u fioci kreveta. Kako smo ranije pisali, Nemanja R. je navodno telo stavio u fioku kreveta, potom ukrao njegov automobil i brzinom većom od 100 kilometara na sat zakucao se u betonski krst.Samoubistvo je emitovao uživo na svom profilu na društvenoj mreži Fejsbuk.

- Na snimku se vidi kako vozi i govori: "Samo za moju ženu!", dok se u pozadini čuje neka pesma, čiji sithovi glase: "Sećaš li se kad si odlazila", a kazaljka na cajgeru je pokazivala brzinu veću od 100 na sat - kaže izvor i dodaje da potom sledi uznemirujuć sadržaj:

- Odjednom se na snimku ništa ne vidi, a čuje se udarac, lomljava i potom lavež pasa. Tu se snimak prekida.

Sve je, inače, razotkriveno kada je ćerka ubijenog naslutila da nešto nije u redu i odmah pozvala strica, Uglješinog brata koji živi na istom imanju, i zamolila ga da potraži Uglješu.

On je odmah otišao do kuće, razvalio je vrata i prvo je ugledao tragove krvi, a potom i lokvu krvi kod kreveta. Kada ga je podigao ugledao je telo ubijenog brata i odmah pozvao policiju.

Po dolasku ekipe, imali su šta i da vide. Krvi je bilo svuda po podovima, a telo je pronađeno skriveno u krevet.

- Nekoliko sati ranije, pronađeno je u slupanom automobilu i telo Nemanje R. Tragovi sa mesta zločina u kući, brzo su doveli istražitelje do zaključka da su sve smrti najverovatnije povezane. Ono što je još uvek misterija i proverava se, jeste da li je B. J. koja je Namnju R. prijavljivala dva puta za nasilje imala ulogu ili prikrivala zločin, ili o tome ništa nije znala - dodaje naš sagovornik.

Istraga

Istog dana, B. J., vanbračna supruga osumnjičenog, dovedena je u kuću u pratnji policije.

- Iako je prijavila supruga dva puta za nasilje i njemu je sud izrekao meru zabrane prilaska B. J., koja je bila na snazi u vreme zločina koji se, kako se sumnja, dogodio u noći između 7. i 8. aprila, sudeći prema prikupljenim dokazima i svedočenjima, on je meru kršio - navodi izvor Kurira upućen u istragu.

Komšije ubijenog potvrdile su da su osumnjičeni i njegova partnerka dolazili kod Uglješe T., te da su ih poslednji put videli neposredno pre zločina.

Motiv ubistva i dalje nije zvanično utvrđen. Kako Kurir piše, prema nezvaničnim informacijama, za ubijenog komšije kažu da je bio bolestan i teško pokretan, a ubijen je nožem, dok je u kući izvršena premetačina.

Zbog toga jedan pravac istrage upućuje na koristoljublje, ali istražitelji ne isključuju ni ljubomoru kao mogući motiv.