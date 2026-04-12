Muškarac star 35 godina povređen je sinoć u tuči ispred TC Rajićeva u centru Beograda.
HAOS ISPRED TRŽNOG CENTRA RAJIĆEVA: Maltretirao devojku i muškarca, oni mu uzvratili i naneli TEŠKE POVREDE! Hitno prebačen u bolnicu
Kako saznajemo, on je prvo navodno uznemiravao devojku (28), koja je bila u društvu muškarca (36).
Oni su ga potom fizički napali, a tokom sukoba su koristili i nož.
U Urgentnom centru su povređenom konstatovane teške telesne povrede.
Protiv muškarca i devojke pokrenuta je krivična prijava za nanošenje teških telesnih povreda.
