Slušaj vest

Meštane malog sela kod Varvarina zavila je u crno vest koja je osvanula dan uoči Vaskrsa kada je poginula njihova mlada komšinica Nataša A. (19)u teškoj saobraćajnoj nesreći u mestu Donji Adrovac kod Aleksinca!

Podsetimo, do udesa je došlo kada je automobil u kom je bila sleteo s puta i silovito udario u betonski stub. Tragedija se dogodila u ranim jutarnjim satima, oko 4.45, uoči velikog hrišćanskog praznika Vaskrsa, kada je vozilo kojim je upravljao mladić (23) iz za sada neutvrđenih razloga prešlo na suprotnu stranu kolovoza i zakucalo se u banderu.

Nataša A. Foto: Društvene Mreže

Tuga u selu

Vest o pogibiji mlade Nataše zavila je u crno njeno rodno selo Gornji Krčin kod Varvarina, gde meštani i dalje ne mogu da dođu sebi od šoka.

- Ne možemo da verujemo šta se dogodilo. Imali su samo nju, bila im je jedinica... sada praznik dočekuju bez svoje mezimice, celo selo je zavijeno u crno. Ovo je malo mesto od 60ak kuća, svi se znaju i svima je teško pala vest - rekli su potreseni meštani za Kurir.

Kako navode, Nataša je u okolinu Aleksinca došla kod drugarice da zajedno provedu praznike, ne sluteći da će to biti njen poslednji dolazak.

- Otišla je kod drugarice da budu zajedno za Vaskrs... niko nije mogao ni da pretpostavi da će joj to biti poslednje okupljanje - kaže jedna komšinica.

Kobna noć posle slavlja

Prema rečima meštana, mladi su kobne večeri bili na rođendanu, odakle su se vraćali kada je došlo do nesreće.

- Bili su svi zajedno na rođendanu... Taj dečko što je vozio bio je pijan, odveo je pravo u smrt. Pritom vozio je auto svog druga koji je u tom trenutku bio na mestu suvozača - navode sagovornici.

Svedoci tvrde da je prizor nakon udesa bio jeziv.

- Delovi automobila bili su svuda, kao da je eksplodirao - ispričao je jedan meštanin.

1/6 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća u selu Donji Adrovac kod Aleksinca Foto: Kurir

Istraga u toku

Vozač je uhapšen i određen mu je pritvor do 30 dana, dok nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ove tragedije. Meštani ističu da je selo zanemelo od bola i da ovakvu tragediju ne pamte.

- Jedan trenutak nepažnje i ode život. Od zadobijenih povreda Nataša je preminula na licu mesta, dok su ostali putnici povređeni, među njima i jedna devojka koja je u teškom stanju - kažu oni, dok porodica i prijatelji nastradale devojke pokušavaju da se izbore sa nenadoknadivim gubitkom.

Prema navodima policije, vozač je bio pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.