Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, brzim i efikasnim operativnim radom, identifikovali su i uhapsili D. M (39) iz Paraćina i G. M. (23) iz Jagodine, osumnjičene da su 13. aprila, oko pola sata posle ponoći, u jednoj kladionici u Smederevu izvršili razbojništvo.

- Sumnja se da je G. M., nakon što su sačekali da ostanu sami u kladionici, prevarila radnicu rekavši joj da joj je loše i da joj treba pomoć u toaletu gde je izvadila nož i zapretila joj, nakon čega joj je prišao i D. M. i zatražio da mu otvori sef i aparate - saopšteno je iz Policijske uprave Smederevo.

D. M. je potom, kako se sumnja, iz sefa i aparata uzeo više od pola miliona dinara,kao i risiver video-nadzora i telefon radnice, nakon čega su je ugurali u toalet i zaključali, preteći joj da će je ubiti i zapaliti lokal.

- Policija je ubrzo identifikovala i iste noći uhapsila osumnjičene na području Zaječara, a kod njih je pronađen novac - dodaje se u saopštenju.

Po nalogu osnovnog javnog tužioca u Smederevu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.

Par pljačkaša mnoge je podsetio na čuveni par Boni i Klajd, ozloglašene američke pljačkaše banaka.

