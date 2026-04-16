Italijanska policija razotkrila je tajno skrovište i uhapsila dvojicu Srba, među kojima je član ozloglašene grupe "Pink Pantera". Za njim je inače bila raspisana poternica zbog pljačke zlatare u Ljubljani!

- Srbin (51) i njegov saučesnik uhapšeni su 13. aprila kada su pripadnici italijanske policije upali u skrovište gde se osumnjičeni skrivao godinama - pišu italijanski mediji.

Kako navodi izvor, reč je o veoma opasnoj osobi koja je već godinama u bekstvu.

- Italijanska policija već dugo prati tragove i uspeli su da ga lociraju. Upali su u njegovo tajno skrovište i tamo su imali šta i da vide.

Policija je pretresom skrovišta pronašla celokupnu "opremu" kao iz filmova.

- Pronađena su falsifikovana lična dokumenta, silikonske maske i rukavice, mobilni telefoni, alati za obijanje, koderi za ključeve, ukradene registarske tablice, brdo municije - ističe izvor i dodaje:

- Sve ukazuje na to da su pripremali novu pljačku.

Detaljnom proverom utvrđeno je da Srbina i italijanske vlasti traže još od 2016. godine kada je tužilaštvo u Milanu raspisalo poternicu za njim zbog teške krađe.

U istoj akciji, uhapšen je i njegov saučesnik sa lažnim dokumentima, takođe Srbin (50).