STARI MLIN U OBRENOVCU ZAPALILA DECA?! Identifikovana dvojica maloletnih piromana
Brzom i koordinisanom akcijom pripadnika Policijske stanice u Obrenovcu, u saradnji sa Odeljenjem za maloletnike Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu, uspešno su identifikovana dvojica maloletnika osumnjičenih za izazivanje požara u kojem je 10. aprila potpuno izgoreo objekat čuvenog mlina „Suvobor“.
Podsetimo, mlin je planuo pre šest dana i vatra je zahvatila čitav objekat.
- Gust, crni dim se brzo širio gradom i postojala je opasnost da se vatra proširi na okolne objekte. Vatrogasci su brzo reagovali i satima su se borili sa vatrenom stihijom - podseća izvor i dodaje da je na mesto požara, za samo nekoliko minuta, stiglo 20 vatrogasaca - spasilaca iz Obrenovca i sa Voždovca sa sedam vozila. Naknadno je na lice mesta upućena i dodatna cisterna od 30 tona.
