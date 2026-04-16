Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala u koordinisanoj akciji sa policijskim službenicima policijskih uprava u Pirotu, Jagodini i Pančevu otkrili su više slučajeva nelegalnog prometa robe i oduzeli veću količinu garderobe, parfema i druge robe zaštićenih robnih marki, dok će protiv četiri osobe biti podnete krivične prijave.

Zaplenjena roba Foto: MUP Srbije

- Protiv osumnjičenih I. S. (41) iz Dimitrovgrada, A. H. (41) iz Mladenovca, F. H. (39) iz Mladenovca i D. Š. (45) iz Zrenjanina biće podnete krivične prijave u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljena trgovina,neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava i neovlašćena upotreba poslovnog imena ili druge posebne oznake robe ili usluga - saopšteno je iz MUP.

Policija je u Plandištu i Svilajncu zaplenila robu sa oznakama poznatih svetskih brendova za koju se sumnja da je neovlašćeno stavljena u promet, dok je u Pirotu otkrivena veća količina tekstilne robe bez dokumentacije o poreklu, namenjena daljoj prodaji.

Policija nastavlja intenzivne aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije.

Ne propustiteHronikaVELIKA AKCIJA POLICIJE ŠIROM SRBIJE: Privedeno 19 osoba zbog privrednog kriminala i korupcije (VIDEO)
1011nebojsa-mandic.jpg
HronikaVELIKA RACIJA PO SRBIJI, UHAPŠENO 14 OSOBA: Bavili se finansijskim kriminalom, napravili štetu od 730.000 evra
profimedia0012242106.jpg
HronikaUHAPŠENO 14 LJUDI ZBOG UTAJE POREZA I PRANJA NOVCA: Muljali sa fakturama, zaradili 5,8 miliona dinara! (VIDEO)
screenshot-1-copy.jpg
HronikaPOLICIJA ZA 2 MESECA UHAPSILA 451 OSOBU ZBOG PRIVREDNOG KRIMINALA: Naneli štetu državi od 5,3 miliona evra
policija-1.jpg