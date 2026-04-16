POLICIJA ODUZELA GARDEROBU I PARFEME POZNATIH BRENDOVA: Protiv četiri osobe podnete krivične prijave zbog privrednog kriminala (foto)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala u koordinisanoj akciji sa policijskim službenicima policijskih uprava u Pirotu, Jagodini i Pančevu otkrili su više slučajeva nelegalnog prometa robe i oduzeli veću količinu garderobe, parfema i druge robe zaštićenih robnih marki, dok će protiv četiri osobe biti podnete krivične prijave.
- Protiv osumnjičenih I. S. (41) iz Dimitrovgrada, A. H. (41) iz Mladenovca, F. H. (39) iz Mladenovca i D. Š. (45) iz Zrenjanina biće podnete krivične prijave u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljena trgovina,neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava i neovlašćena upotreba poslovnog imena ili druge posebne oznake robe ili usluga - saopšteno je iz MUP.
Policija je u Plandištu i Svilajncu zaplenila robu sa oznakama poznatih svetskih brendova za koju se sumnja da je neovlašćeno stavljena u promet, dok je u Pirotu otkrivena veća količina tekstilne robe bez dokumentacije o poreklu, namenjena daljoj prodaji.
Policija nastavlja intenzivne aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije.