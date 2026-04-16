hapšenje zbog droge
IMAO DVE VRSTE DROGE: Užičaninu pritvor do 30 dana, evo šta je policija pronašla posle pretresa stana i garaže
Kod Igora G. iz Užica policija je pretresom njegovog stana i garaže pronašla dve vrste droge, semenke marihuane, vagicu za merenje i konvertibilni pištolj.
Od izvora bliskog istrazi saznajemo da je policija pronašla oko 70 grama kokaina i oko 230 grama marihuane. Pored toga pronađeno je i 25 semenki za koje se sumnja da su kanabis.
Igoru G. je određen pritvor do 30 dana.
