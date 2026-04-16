Tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja "Speed Marathon", koja je u sredu istovremeno realizovana širom Evrope, pripadnici saobraćajne policije u Srbiji otkrili su ukupno 8.686 prekršaja prekoračenja brzine.

Kontrola brzine sprovođena je neprekidno, tokom 24 časa, na ukupno 865 kontrolnih tačaka širom zemlje, uključujući više od 400 lokacija koje su Ministarstvu unutrašnjih poslova predložili građani.

- Apelujemo na sve vozače da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, kako bi sačuvali svoj i tuđe živote - navedeno je iz ministarstva policije.

Iz Ministarstva su još jednom podsetili da se akcija pojačane kontrole saobraćaja nastavlja do nedelje, 19. aprila.

