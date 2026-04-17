Na magistralnom putu Užice - Mokra Gora dogodila se teška saobraćajna nesreća. Dva vozila su učestvovala, a troje povređenih prevezeno je u bolnicu
SUDAR DVA VOZILA PRE TUNELA U ŠARGANU! Saobraćajna nesreća na magistralnom putu Užice - Mokra Gora: Na licu mesta i ekipa Hitne pomoći
Na magistralnom putu Užice - Mokra Gora, na oko 500 metara pre tunela u Šarganu, došlo je do teške saobraćajne nesreće, zbog koje je još zastoj u saobraćaju.
Prema prvim podacima u saobaćajnoj nesreći su učestvovala dva putnička vozila. Na lice mesta su izašla kola Hitne pomoći i policije. Troje povređenih je prevezeno u užičku bolnicu.
Policija i dalje vrši uviđaj.
