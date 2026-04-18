Slušaj vest

U našoj prestonici dva automobila zapaljena su u toku protekle noći.

Do prvog paljenja automobila došlo je nešto posle 23 sata u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu.

Devojka (26) parkirala je svoj "fijat 500" u blizini kuće u kojoj živi. Nakon što je ušla u kuću, nepoznata osoba bacila je Molotovljev koktel na njeno vozilo.

Iako su vatrogasci brzo pristigli na lice mesta, automobil je potpuno izgoreo. Na sreću, u incidentu nema povređenih osoba, ali šteta je totalna.

Građani su na društvenim mrežama komentarisali dramu koja se odvila u njihovom susedstvu, te pišu da su se, nakon što je automobil zapaljen, čule dve detonacije.

Slična situacija dogodila se nešto više od tri sata kasnije, kada je oko tri ujutru zapaljen autoobil u Borči.

U pitanju je takođe vozilo marke "fijat", na koje je najverovatnije takođe bačen Molotovljev koktel i ono je u potpunosti izgorelo.

Kurir.rs/Telegraf

