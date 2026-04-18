Na magistralnom putu Nikšić–Podgorica dogodila se saobraćajna nezgoda. Vozilo je završilo na krovu.
Hronika
JEZIVA NESREĆA NA MAGISTRALNOM PUTU U CRNOJ GORI Automobil smrskan, policija ga zatekla prevrnutog na krov
Slušaj vest
Na magistralnom putu Nikšić–Podgorica jutros oko 7 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je, od siline udara, jedno vozilo završilo na krovu.
Prema informacijama iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije, za sada nema podataka o eventualno povređenim osobama u ovom udesu.
Na mesto saobraćajne nesreće odmah su upućene policijske ekipe i Hitna pomoć, koje utvrđuju sve okolnosti pod kojima je do nezgode došlo.
Saobraćaj na ovoj deonici nije u prekidu, ali se odvija usporeno, pa se vozačima savetuje dodatni oprez.
Reaguj
Komentariši