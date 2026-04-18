Slušaj vest

Kako Kurir saznaje, u velikoj akciji policije u Beogradu razbijen je ogranak vračarskog klana, a sprečena je i planirana likvidacija u prestonici.

U nastavku akcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije – Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i Policijske uprave za Beograd, u saradnji sa pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su A. Ž. (1999), D. G. (2002) i P. J. (2004), zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i falsifikovanje isprava.

Izvor: Kurir

Prema našim saznanjima, u efikasnoj akciji UKP i SBPOK-a zaplenjena je ogromna količina oružja i eksplozivnih sredstava.

Pretresom stanova i drugih prostorija na teritoriji Beograda koje su osumnjičeni koristili, policija je pronašla i oduzela tri puške, među kojima i snajper i automatsku pušku, kao i pištolj, automatski pištolj i automatsko oružje. Zaplenjeni su i brojni dodaci za oružje, uključujući prigušivače, okvire za municiju i laserski nišan.

Pronađeno je i više od 320 komada municije različitog kalibra, kao i više stotina grama materije za koju se sumnja da je eksploziv sa detonatorskom kapislom.

1/11 Vidi galeriju Zaplena oružja vračarskog klana Foto: MUP Srbije, Mup

Takođe, policija je otkrila tri presovana paketa i više kesica biljne materije nalik na marihuanu, više vagica za precizno merenje, kao i opremu koja se dovodi u vezu sa distribucijom narkotika. Oduzete su i falsifikovane isprave, više komada hladnog oružja, silikonska maska, kao i motocikl i teretno motorno vozilo.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.