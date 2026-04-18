SNIMAK HAPŠENJA VRAČARACA Ovako je UKP i SBPOK razbio lanac trgovine oružja i droge u centru Beograda: Snajper spreman za likvidaciju, ekploziv, droga
U velikoj akciji policije u Beogradu razbijen je ogranak vračarskog klana, a sprečena je i planirana likvidacija u prestonici, kako je ranije preneo Kurir.
Prema našim saznanjima, u efikasnoj akciji pripadnika UKP i SBPOK-a zaplenjena je ogromna količina oružja i eksplozivnih sredstava.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije – Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su A. Ž. (27), D. G. (24) i P. J. (22) zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprava.
Policija je pretresom stanova i drugih prostorija na teritoriji grada Beograda koje su osumnjičeni koristili pronašla i oduzela tri puške, od kojih jedan snajper i jedna automatska, pištolj, automatski pištolj, automat, više prigušivača i okvira za municiju, laserski nišan i druge dodatke za oružje, više od 320 komada municije različitog kalibra i više stotina grama materije za koju postoje osnovi sumnje da je eksploziv sa detonatorskom kapislom.
Takođe, pronađena su tri presovana paketa i više kesica biljne materije nalik na marihuanu, više vagica za precizno merenje i druga oprema, falsifikovane isprave, više komada hladnog oružja, silikonska maska, kao i motocikl i teretno motorno vozilo.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.