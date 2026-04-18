Požar izbio u kuhinji stana u Ulici Veselina Masleše na Detelinari, povređena osoba zadobila opekotine, na terenu vatrogasci, policija i Hitna pomoć
POŽAR U NOVOM SADU: Vatra planula u stanu na poslednjem spratu zgrade, ima povređenih (VIDEO)
Požar je danas izbio u stambenoj zgradi u Ulici Veselina Masleše u novosadskom naselju Detelinara, prema nezvaničnim informacijama sa terena.
Kako piše 192_rs, vatra je izbila u kuhinji stana na poslednjem spratu, najverovatnije na aspiratoru za paru. Brzom reakcijom nadležnih službi sprečeno je dalje širenje požara na ostatak zgrade.
Jedna osoba zadobila je lakše povrede ruke u vidu opekotina, dok su na licu mesta angažovana tri vatrogasna vozila, ekipa Hitne pomoći i policija. Deo ulice je zatvoren za saobraćaj tokom intervencije.
