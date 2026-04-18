Slušaj vest

Požar je danas izbio u stambenoj zgradi u Ulici Veselina Masleše u novosadskom naselju Detelinara, prema nezvaničnim informacijama sa terena.

Kako piše 192_rs, vatra je izbila u kuhinji stana na poslednjem spratu, najverovatnije na aspiratoru za paru. Brzom reakcijom nadležnih službi sprečeno je dalje širenje požara na ostatak zgrade.

Jedna osoba zadobila je lakše povrede ruke u vidu opekotina, dok su na licu mesta angažovana tri vatrogasna vozila, ekipa Hitne pomoći i policija. Deo ulice je zatvoren za saobraćaj tokom intervencije.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaPRVI SNIMCI VELIKE AKCIJE POLICIJE! Ovako je razbijena grupa vračaraca u Beogradu, spremali SNAJPER ZA LIKVIDACIJU: Pronađena i JEZIVA MASKA (FOTO/VIDEO)
Zaplena
HronikaJEZIVA NESREĆA NA MAGISTRALNOM PUTU U CRNOJ GORI Automobil smrskan, policija ga zatekla prevrnutog na krov
Hronika"KAŽU DA JE KRVI BILO NA SVE STRANE" Počinje suđenje majci i sinu, počinili zločin kakav Bečej ne pamti, evo kolika je kazna za jezivo ubistvo supružnika
HronikaČULE SE DETONACIJE Piromani palili automobile u više delova Beograda, napravili totalnu štetu (video)
