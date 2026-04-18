Na Savskom vencu dogodila se teška nesreća: muškarac (45) pao sa krova dok je prao crep i sada se bori za život u Urgentnom centru.
NESREĆA NA SAVSKOM VENCU Muškarac slučajno pao sa krova, lekari mu se bore za život
U Beogradu se danas dogodila teška nezgoda u kojoj je jedan muškarac teško povređen.
N. S. (45) teško je povređen kada je pao sa krova dok je prao crep na letnjikovcu.
Naime, on se popeo na krov na letnjikovcu na Savskom vencu kako bi ga oprao crevom, ali je pod zasad neutvrđenim okolnostima pao sa tri metra visine i teško je povređen.
Hitna pomoć prevezla ga je u Urgentni centar, gde su mu konstatovane teške telesne povrede opasne po život i on je zadržan na lečenju na Šok A odeljenju, gde mu se lekari bore za život.
