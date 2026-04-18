U Beogradu se danas dogodila teška nezgoda u kojoj je jedan muškarac teško povređen.

N. S. (45) teško je povređen kada je pao sa krova dok je prao crep na letnjikovcu.

Naime, on se popeo na krov na letnjikovcu na Savskom vencu kako bi ga oprao crevom, ali je pod zasad neutvrđenim okolnostima pao sa tri metra visine i teško je povređen.

Hitna pomoć prevezla ga je u Urgentni centar, gde su mu konstatovane teške telesne povrede opasne po život i on je zadržan na lečenju na Šok A odeljenju, gde mu se lekari bore za život.

Ne propustiteHronikaMUŠKARAC (30) POGINUO U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI U SURČINU: Automobilom izleteo s puta i udario u betonski krst
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U OBRENOVCU: Pet osoba povređeno, među njima i dvoje dece!
HronikaHOROR KOD BAČKOG PETROVCA: Na dete se obrušio šut, hitno prevežen u bolnicu
Stars(FOTO) ISPRED KUĆE DARKA LAZIĆA: Veliki broj ljudi se okupio, bila hitna pomoć, tu je Ana Sević, ovaj kolega došao da bude uz neutešnog brata preminulog Dragana
