Prodavačica u Prokuplju prijavila je policiji da je 16. aprila u prodavnicu u kojoj radi uletela vidno uznemirena devojka, bez obuće na nogama koja je samo molila da hitno pozove policiju.

Po dolasku policije na lice mesta devojka je identifikovana. Reč je o crnogorskoj državljanki (19) iz Berana, nakon čega je slučaj, preko Interpola, prosleđen nadležnim organima u Podgorici.

Dramatična scena odigrala se u jutarnjim satima 16. aprila, kada je devojka uspela da pobegne od oca i potraži pomoć.

Prema dosadašnjim saznanjima, sumnja se da je njen otac krajem avgusta 2025. godine postigao dogovor sa maloletnim licem iz Srbije da se njegova ćerka uda za njega, u zamenu za novčanu nadoknadu! Nakon toga, devojka je otišla da živi u Srbiju sa tim maloletnikom.

Po prijemu informacija, policija u Beranama je privela roditelje devojke A.K. (51) i G.K. (49) na informativni razgovor. Tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju ocenio je da u postupcima oca postoje elementi krivičnog dela trgovina ljudima, zbog čega je on, po njegovom nalogu, uhapšen.

Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden nadležnom tužiocu, uz krivičnu prijavu zbog sumnje da je, zloupotrebom poverenja i u cilju sticanja protivpravne materijalne koristi, svoju ćerku „prodao“ za određeni novčani iznos osobi iz Srbije sklapanja nedozvoljenog braka.

Devojka smeštena u sigurnu kuću

Devojka se trenutno nalazi na sigurnoj lokaciji u Srbiji, gde joj je obezbeđena zaštita.