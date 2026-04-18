Maskirani muškarac ušao je u jednu prodavnicu u Beogradu, u Pop Lukinoj ulici, gde je krenuo da preti radnicima, a potom je i ukrao veću količinu novca.

Navodno, muškarac je prišao kasiru i rekao da će da ga udari čekićem koji je nosio.

Kada se uplašeni radnik prodavnice udaljio od kase, muškarac, koji je nosio hiruršku masku na licu, prišao je kasi, razbio je čekićem i iz nje ukrao novac. 

On je ukrao 200.000 dinara pazara koji se nalazio u kasi.

Odmah po incidentu policija je došla na lice mesta.

Nadzorne kamere prodavnice snimile su napad, koji je policija uzela radi identifikacije za sada nepoznatog lica.

Istraga je i dalje u toku, a policija traga za napadačem.

Kurir.rs/Telegraf

