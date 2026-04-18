DVOJICA REKETAŠA IZNELA ODBRANU PRED SUDOM Uhapšeni usred primopredaje u poznatom tržnom centru, iznuđivali novac od mladića (19), a sad se desio obrt
Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je, u saradnji sa RS, MUP, DP, UKP, Službom za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenjem za suzbijanje organizovanog opšteg kriminala, lišilo slobode D.B. (24) i M.L. (23) zbog sumnje da su izvršili krivično delo iznuda.
Osumnjičeni se terete da su krivično delo izvršili u Beogradu, u periodu od 23. marta 2026.godine do 17. aprila 2026. godine, na taj način što su, u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, pretnjom prinudili oštećenog A. I. (19) da im, na štetu svoje imovine, preda različite novčane iznose.
Dana 18. aprila 2026 godine javni tužilac saslušao je osumnjičene na okolnost krivičnog dela kojim je stavljeno na teret.
Nakon što su izneli odbrane, Prvi osnovni sud u Beogradu predložio je određivanje pritvora u odnosu na osumnjičenog D.B. smatrajući da postoje okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati postupak uticajem na svedoke i saučesnika. U odnosu na osumnjičenog L.M. ukinuto je zadržavanje i isti će se u daljem toku postupka braniti sa slobode.
U daljem toku postupka javni tužilac će preduzeti sve potrebne radnje u cilju prikupljanja dokaza i utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja nakon čega će doneti odluku o daljem postupanju.
Uhapšeni usred tršnog centra prilikom primopredaje
Podsetimo, policija je osumnjičene uhapsila u jednom tržnom centru u Beogradu, u trenutku primopredaje novca u iznosu od 1.000 evra, koji su prethodno od oštećenog tražili, uz pretnje po njegov i život i telo članova njegove porodice.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Prvom osnovnom javnom tužilaštvu Beogradu.
Kako je naveo jedan od očevidaca u TC "Galerija" u Beogradu, sve je bilo mirno, a onda je usledila vika.
"Policajci u civilu sa fantomkama su uleteli i povikali 'Policija, lezi dole!'. Ljudi su počeli da ustaju od stolova, neki su krenuli ka izlazu, ali su nas brzo smirili. Momci koje su uhapsili nisu pružali otpor, izgledali su potpuno iznenađeno", rekao je jedan od očevidaca.