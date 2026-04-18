Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je, u saradnji sa RS, MUP, DP, UKP, Službom za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenjem za suzbijanje organizovanog opšteg kriminala, lišilo slobode D.B. (24) i M.L. (23) zbog sumnje da su izvršili krivično delo iznuda.

Osumnjičeni se terete da su krivično delo izvršili u Beogradu, u periodu od 23. marta 2026.godine do 17. aprila 2026. godine, na taj način što su, u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, pretnjom prinudili oštećenog A. I. (19) da im, na štetu svoje imovine, preda različite novčane iznose.

Hapšenje iznuda Izvor: Mup Srbije

Dana 18. aprila 2026 godine javni tužilac saslušao je osumnjičene na okolnost krivičnog dela kojim je stavljeno na teret.

Nakon što su izneli odbrane, Prvi osnovni sud u Beogradu predložio je određivanje pritvora u odnosu na osumnjičenog D.B. smatrajući da postoje okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati postupak uticajem na svedoke i saučesnika. U odnosu na osumnjičenog L.M. ukinuto je zadržavanje i isti će se u daljem toku postupka braniti sa slobode.

U daljem toku postupka javni tužilac će preduzeti sve potrebne radnje u cilju prikupljanja dokaza i utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja nakon čega će doneti odluku o daljem postupanju.

Uhapšeni usred tršnog centra prilikom primopredaje

Podsetimo, policija je osumnjičene uhapsila u jednom tržnom centru u Beogradu, u trenutku primopredaje novca u iznosu od 1.000 evra, koji su prethodno od oštećenog tražili, uz pretnje po njegov i život i telo članova njegove porodice.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Prvom osnovnom javnom tužilaštvu Beogradu.

Kako je naveo jedan od očevidaca u TC "Galerija" u Beogradu, sve je bilo mirno, a onda je usledila vika.