Vatrogasci su danas reagovali u ulici Veljka Petrovića na Limanu u Novom Sadu nakon prijave dima u oknu lifta, ali je nakon pregleda utvrđeno da nema požara, već samo miris paljevine
VATROGASCI HITNO INTERVENISALI NA LIMANU! Drama u Novom Sadu: Prijavljen dim, evo šta je gorelo! (VIDEO)
Danas je došlo do manje intervencije vatrogasaca na Limanu, u Novom Sadu.
Naime, kako prenosi Instagram stranica "192_rs" vatrogasci su reagovali u ulici Veljka Petrovića, a prijavljen je dim uoknu lifta.
Nakon pregleda objekta, ustanovljeno je da nema požara. U zgradi se osetio miris paljevine.
Na lice mesta izašla su tri vatrogasna vozila.
