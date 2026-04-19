U selu Viča kod Prokuplja u toku je serija krađa u privatnim kućama koje nisu stalno nastanjene. Tako su za mesec i po dana obijene tri i bukvalno sve što je bilo u njima je izneto. Meštani su u panici.

- U kući koja je obijena pre desetak dana su bukvalno sve izneli. Sekli su jastuke i bacali okolo, a sva bela tehnika, nameštaj je odnet. To je nemoguće da niko nije primetio, jer su morali kombijem da dođu - žale nam se meštani.

Jedan dodaje da je pričao sa vlasnikom i da na kući čak ima kamera, ali su 27. marta ove godine prestale da šalju signal.

- Sumnjamo da su ih lopovi isključili. Ipak, u selu ima i drugih kuća koje imaju kamere, pa se pitamo zašto policija nije uzela snimke. Nažalost, juče je obijena još jedna kuća, a policija je danas bila. Ne znam šta je i koliko izneto iz nje - priča nam meštanin.

Vičani nisu bogati ljudi i to su skromne kuće, pa nikom nije jasno koji je razlog obijanja.

- Čekamo još par dana, a onda idemo u policiju svi zajedno da pitamo zašto niko ništa ne čini da spreči dalje krađe i zašto niko ništa ne radi da nađe lopove - besni su Vičani.

Ranije je postojala Policijska staica u Beloljinu kao centru ovog dela donje Toplice, ali je ona pre oko deset godina ukinuta, iako je Beloljin na magitralnom putu Niš- Priština i frekvencija saobraćaja je ogromna.