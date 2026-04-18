U saobraćajnoj nesreći na ulazu u Futog povređena su dvojica muškaraca, koji su prevezeni u Urgentni centar, dok su na terenu policija, vatrogasci i hitna pomoć
SAOBRAĆAJKA KOD FUTOGA! Sudarila se dva automobila, stvaraju se gužve: Tu je i Hitna pomoć! (FOTO, VIDEO)
Dve muške osobe su povređene u saobraćajnoj nesreći do koje je došlo večeras na ulazu u Futog iz smera Begeča.
Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs", stanje učesnika nije poznato, dok se stvaraju zastoji.
Po rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na lice mesta. Povređeni muškarci su u svesnom stanju prevezeni na odeljenje hirurgije UC KCV na dalje lečenje.
Na terenu su policija, vatrogasci i hitna pomoć.
