Ranjeni radnik obezbeđenja M. A. (20), koji je povređen u pucnjavi u kladionici u Beogradu, ali i M. J. (44) koji je u njega pucao, nakon incidenta su prevezeni u bolnicu gde je došlo do novog incidenta.

Ranjeni M. A je bio svestan i komunikativan kada je prevezen u bolnicu i primljen je na odeljenje reanimacije.

S druge strane, policija je osumnjičenog M. J. takođe dovela u bolnicu kako bi mu bila ukazana lekarska pomoć, jer je najverovatnije zadobio povrede u tuči koja je usledila nakon ranjavanja.

U bolnici se okupilo više bliskih ljudi i jednog i drugog muškarca, te je došlo do incidenta.

Naime, maloletni sin muškarca koji je pucao, pokušao je da uđe na odeljenje reanimacije na kom je bio ranjeni M. A., iako mu policija to nije dozvoljavala, zbog čega je priveden.

Podsetimo, do sukoba ispred kladionice je došlo jer radnici nisu pustili M. J. unutra da uplati tiket i pozvali su obezbeđenje.

Naime, M. J. je došao u kladionicu oko sat i po vremena ranije, želeći da uplati tiket, ali su radnici pozvali obezbeđenje kako bi ga udaljilo jer mu je u tu kladionicu godinama zabranjen ulazak, najverovatnije zbog prethodnih incidenata. Nakon što mu je ulazak zabranjen, M. J. je otišao, a potom se oko 18 sati vratio naoružan i tada je došlo do pucnjave.

Nakon što je ranio mladog pripadnika obezbeđenja, došlo je do tuče ispred kladionice, a M. J. je pištoljem udario drugog radnika obezbeđenja u glavu.

Hitna pomoć prevezla je oba radnika obezbeđenja sa lokacije na koju su se udaljili u bolnicu, gde im je pružena dalja medicinska nega, a policija je uhapsila M. J., koji je kod sebe i dalje imao pištolj i to sa metkom u cevi, spreman da ponovo zapuca.