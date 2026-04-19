U jednoj kladionici u Mirijevu sinoć je došlo do pucnjave i tuče u kojoj je jedan radnik obezneđenja ranjen hicem iz pištolja u nogu.

Na licu mesta, ispred lokala gde se dogodio incident, i dalje se nalaze tragovi krvi na pločniku i ulici.

Iako se juče na ovom mestu, dogodila tuča i pucnjava jer je četrdesetčetvorogodišnjak želeo da uplati tiket, a ulaz u kladionu mu je bio zabranjen, sada je poprilično mirno i pusto.

Kladionica u Mirijevu ispred koje je upucan radnik Foto: Kurir

- Čula sam da se to desilo, ali nisam čula pucanj. Ovde se često dešavaju svađe i tuče, ali pucnjave ne. U tom delu je obično mirno, noviji je kompleks zgrada i tu uglavnom žive porodice sa malom decom, a i dosta je prometno. Dugo živim ovde, nisam uplašena jer se do sada nisu dešavale takve stvari. Mada, metak je mogao da zaluta, u pitanju su popodnevni časovi, a ovo je jedna od prometnijih ulica u Mirijevu... Šta da vam kažem, budala ima svuda - kaže komšinica.

Mladić koji živi u obližnjoj zgradi tvrdi da poznaje ranjenog dečka.

- Obično idem u kladionicu iza ove, ali moji prijatelji često svraćaju i tu. Ta kladionica je dosta rigorozna kada su pravila u pitanju, brišu naloge koje moraš da imaš ako si njihov korisnik i zabranjuju ulaz u sve lokale ako prethodno napraviš problem ili pokušaš da ih prevariš. Poznajem ranjenog A. M. On nije iz Mirijeva, koliko ja znam, ali je dosta mlađi od mene, možda samo nemamo isto društvo. Ne družimo se, ali sam ga viđao tu svakog dana na radnom mestu. Nije nov radnik, vidi se da je baš mlad dečko, klinac - rekao je mladić koji živi u obližnjoj zgradi.

Naime, M. J. je došao u kladionicu želeći da uplati tiket, ali su radnici pozvali obezbeđenje kako bi ga udaljilo jer mu je u tu kladionicu godinama zabranjen ulazak, najverovatnije zbog prethodnih incidenata. Nakon što mu je ulazak zabranjen, M. J. je otišao, a potom se oko 18 sati vratio naoružan i tada je došlo do pucnjave.

Nakon što je ranio mladog pripadnika obezbeđenja, došlo je do tuče ispred kladionice, a navodno povrede je tada zadobio i M.J.

Hitna pomoć prevezla je radnika obezbeđenja u bolnicu, gde mu je pružena dalja medicinska nega, a policija je uhapsila M. J., koji je kod sebe i dalje imao pištolj i to sa metkom u cevi.