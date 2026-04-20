Pucnjava i tuča u kladionici u Mirijevu — radnik obezbeđenja ranjen je hicem u nogu nakon što je napadač pokušao da uđe uprkos zabrani. Kako saznaje Kurir, haos je izbio kada je muškarac, uprkos zabrani ulaska, pokušao da uplati tiket, a nakon odbijanja izvadio pištolj i zapucao. Čovek koji je pucao je uhapšen a mladić koji je povređen je hospitalizovan u Urgentnom centru. Koliko su ovakvi incidenti česti i da li kladionice zaista privlače rizične situacije?

- I u Beogradu i u Srbiji postoji ogroman broj kockarnica, sportskih i drugih igraonica, one poslednjih godina rastu kao pečurke. Naravno da se u takvim okolnostima, gde se obrće neki novac, koji često ume da bude i nepoznatog porekla, skupljaju ljudi sa margine ili oni koji se direktno bave kriminalom. Novac iz kockarnice je njima nekako najslađi novac - objasnio je Božidar Spasić, stručnjak za bezbednost za Kurir televiziju i zatim je dodao:

- To je zbog toga što dođe iznenada, može da dođe i velika količina, a ljudi koji se kockaju su veoma ljuti kada gube. Ono što je interesantno za kockarnice u Beogradu, jeste da su one jedine institucije koje rade 24h dnevno, uz njih radi još i mali broj trgovinskih prodavnica. Ne znam da li ljudi znaju ali ako kladionica nije otvorena, postoje i pokretni kladioničari kojima možete slati tikete i uplaćivati novac - rekao je on.

Kako kaže Spasić, sada su veoma zastupljene i aplikacije za telefon preko kojih se ljudi klade.

"U kockarnicama često izbijaju incidenti"

- Dakle sve to bukvalno funkcioniše 24h dnevno. Rekao bih da njih mami potencijalni novac koji bi mogli da osvoje. Iz tih razloga, vrlo često ispred ili unutar kockarnice izbijaju incidenti, ljudi dolaze ili u alkoholisanom stanju, ili besni zbog toga što su izgubili pa bi želeli neki novi tiket, tu se događa svašta. Slučaj u Mirijevu jeste jedan klasičan primer, čoveku koji je došao u kladionicu je bio zabranjen ulaz, on je bio isteran napolje i tu se naravno nažalost dogodila jedna nevolja - rekao je Spasić.

Spasić navodi da je delo koje je počinjeno, još teže, zbog upotrebe pištolja.

- U kockarnicama se ne obrću milioni eura već milijarde eura. To je jedan poseban sistem i lanac u Evropi i u svetu. Kada se navučete na to, vi postajete jedan običan zavisnik, kao ljudi koji su zavisni od droge. Ja sam ranije često sretao poznanike na ulazu kladionica, rekli bi mi "mi se svakog petka skupljamo ovde", dakle to je postala institucija gde oni petkom provode vreme i uplaćuju po neki tiket. Jedan tiket nije problem ali tiket po tiket...- kaže Spasić.

"LJUDI ZAVISNI OD KOCKE SU ISTI KAO I ZAVISNICI OD DROGE"! Stručnjak za bezbednost se oglasio povodom pucnjave u kladionici u Mirijevu: Taj čovek je... Izvor: Kurir televizija

