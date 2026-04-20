On je pronađen sa ubodnom ranom u predelu leđa, nakon čega je hitno sanitetom Hitne pomoći prevezen u bolnicu.

Prema informacijama iz istrage, ranjeni muškarac je policiji ispričao da je napad bio potpuno neočekivan.

L. K. je izjavio da ga je nožem napao rođak, identifikovan kao R. K., i to, prema njegovim rečima, bez ikakvog prethodnog povoda ili svađe.

Policija je odmah nakon uviđaja raspisala potragu za osumnjičenim R. K.

Napadač navodno ima obiman policijski dosije i dobro je poznat organima reda po vršenju različitih krivičnih dela.

- Oštećeni je primljen u bolnicu radi ukazivanja pomoći, dok je za napadačem raspisana intenzivna potraga. Ekipe su na terenu i proveravaju sve lokacije na kojima bi osumnjičeni mogao da se skriva - navodi izvor blizak istrazi.

Istraga je u toku, a policija radi na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ovog napada.

Stanje povređenog L. K. za sada je stabilno.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

